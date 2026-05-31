Integrante de Grupo Firme enfrenta una dolorosa pérdida: "acepto la voluntad de Dios"

La agrupación de regional mexicano Grupo Firme atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento del padre de Abraham Luna, uno de los integrantes de la banda.

La noticia fue confirmada por el propio músico a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores.

Aunque la familia no ha revelado las causas del fallecimiento, Abraham Luna expresó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida de su padre.

Grupo Firme atraviesa un momento difícil tras el fallecimiento de una persona cercana a uno de sus vocalistas. / FB @GrupoFirmeOficial

Así anunció Abraham Luna la muerte de su padre

Fue mediante sus historias de la red social Instagram donde el músico informó sobre el fallecimiento de su padre. Junto a una fotografía a su lado, Abraham Luna dedicó unas palabras para despedirse:

Nadie está preparado para despedir a un ser amado, pero acepto la voluntad de Dios, hasta el cielo. Te amo viejo, compartió el integrante de Grupo Firme.

El cantante compartió una fotografía con un mensaje junto a su padre. / @abluna_firme

Grupo Firme enfrenta un momento de tristeza

La noticia llega en medio de una etapa activa para Grupo Firme, una de las agrupaciones más populares del regional mexicano en los últimos años .Hasta el momento, la banda no ha emitido un comunicado oficial sobre el fallecimiento, aunque diversos seguidores han inundado las redes sociales del grupo con mensajes de apoyo dirigidos a Abraham Luna.