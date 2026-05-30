Momentos de tensión en el AICM por presencia de humo en zona de abordaje / VIDEO

La tarde de este sábado se registró una movilización de cuerpos de emergencia en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que usuarios reportaran la presencia de humo en una de las zonas de salas de abordar.

De acuerdo con información difundida por el propio aeropuerto, el incidente ocurrió en las salas de abordar 63 a 74, donde se detectó humo proveniente de un equipo instalado en un restaurante ubicado dentro de esa área.

La contingencia ocurrió en la zona de salas de abordar 63 a 74 del aeropuerto capitalino. / RS

¿Qué pasó en la Terminal 2 del AICM?

Tras el reporte, elementos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios acudieron al lugar para atender la situación conforme a los protocolos de seguridad establecidos por la terminal aérea.

Videos y fotografías compartidos en redes sociales mostraron una ligera nube de humo en la zona, lo que generó preocupación entre algunos pasajeros que se encontraban esperando sus vuelos.

Videos y fotografías compartidos en redes sociales mostraron una nube de humo. / RS

¿Hubo personas afectadas?

El AICM informó que la contingencia fue controlada sin que se registraran daños materiales ni personas lesionadas. Asimismo, señaló que las autoridades aeroportuarias realizaron las acciones correspondientes para garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores.

Hasta el momento, el aeropuerto no ha reportado afectaciones mayores en las operaciones derivadas de este incidente.