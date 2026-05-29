VIDEO: Alejandro González Iñárritu se lanza contra la FIFA; esto fue lo que reclamó el cineasta

Alejandro González Iñárritu volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por una película, sino por una fuerte crítica contra la FIFA y la organización del Mundial 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante una charla con medios de comunicación, luego de integrarse a El Colegio Nacional, el cineasta mexicano ganador del Oscar habló sobre el ambiente previo a la Copa del Mundo y aseguró que, pese a la cercanía del torneo, no percibe una emoción real entre los aficionados mexicanos.

González Iñárritu calificó a la FIFA como una mafia dentro del futbol / Redes Sociales

“Es triste, la verdad. Estaba platicando con (Juan) Villoro, que es el experto, y le digo que no siento ningún ambiente mundialero y él está de acuerdo. Porque hay muy pocos partidos en México. El haber dispersado un Mundial en tres países me parece, otra vez, algo de avaricia de la mafia de la FIFA”.

Iñárritu critica Mundial repartido entre tres países

El director consideró que dividir la Copa del Mundo entre México, Estados Unidos y Canadá afectó la identidad del torneo, especialmente para México, país que tendrá una participación limitada dentro del calendario total de partidos.

Desde su perspectiva, el Mundial perdió parte de su esencia al dispersarse entre tres naciones, ya que anteriormente el país anfitrión asumía el torneo como una celebración nacional, con ambiente en las calles, orgullo colectivo y una mayor cercanía con los aficionados.

Para Iñárritu, esta decisión responde más a intereses económicos que al espíritu y calidad deportiva que históricamente ha acompañado a la justa mundialista.

El cineasta aprovechó los reflectores para lanzar una fuerte crítica a esta Mundial 2026 / Redes Sociales

“El costo de los boletos me parece una grosería”

Otro de los puntos que más molestó al cineasta fue el elevado precio de las entradas para el Mundial 2026, tema que ya ha generado inconformidad entre aficionados mexicanos debido a los costos que se han filtrado para algunos encuentros.

Iñárritu recordó que en 1986 pudo asistir al histórico partido entre Argentina e Inglaterra, donde Diego Armando Maradona marcó la famosa “Mano de Dios”, pese a que su familia no contaba con grandes recursos económicos.

Sin embargo, aseguró que hoy vivir una experiencia similar resulta prácticamente imposible para muchas familias mexicanas.

Los altos costos no fueron del agrado del ganador del Oscar / Redes Sociales

“FIFA cobró tres veces un Mundial… El costo de los boletos me parece una grosería, ahorita el más barato es de 10 mil o 20 mil pesos. ¿Quieres llevar a tus hijos? Es una barbaridad. Me parece que le han quitado al mundo un gusto popular que se robaron”.

También critica transmisiones de paga

El realizador mexicano también cuestionó la forma en que actualmente se transmiten los partidos, al señalar que antes el Mundial podía verse de manera mucho más accesible y representaba una experiencia compartida por millones de personas.

“Ahora para verlo en televisión tienes que pagar. Antes era una celebración de un país orgulloso de recibir al mundo, había una alegría, un orgullo; ahora dividido en tres países, me parece una mala decisión de los que manejan el mundo, de los corporativos”.

Con estas declaraciones, Iñárritu apuntó directamente contra el modelo comercial que rodea a la Copa del Mundo, al considerar que el futbol dejó de ser una fiesta verdaderamente popular para convertirse en un producto cada vez más limitado por intereses económicos.

Para el mexicano, no existe un ambiente mundialista por dividir la copa en tres naciones / Redes Sociales

México abrirá el Mundial 2026 en el Estadio Azteca

La inauguración del 2026 FIFA World Cup está programada para el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana abrirá su participación frente a Sudáfrica.