Jugadores de Chivas que podrían dar el salto a Europa tras el Mundial

La Copa del Mundo está a punto de comenzar y, aunque Javier Aguirre todavía no presenta la lista final de convocados, Chivas podría ser uno de los equipos con mayor presencia dentro de la Selección Mexicana.

Jugadores como Luis Romo, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González perfilan para formar parte del combinado nacional, gracias al proceso que llevaron bajo el mando del ‘Vasco’ y al gran torneo que firmaron con Gabriel Milito.

Gilberto Mora, Armando González y Brian Gutiérrez con México | IMAGO7

Armando González

Vive el mejor momento de su carrera, ya que el delantero rojiblanco logró convertirse en campeón de goleo y volvió a pelear por el título durante el Clausura 2026, consolidándose como una de las opciones en el ataque de la selección.

Su crecimiento con Chivas y sus recientes llamados a la Selección Mexicana lo colocan como uno de los futbolistas con mayor proyección rumbo al Mundial. Diversos reportes apuntan a que equipos de España y Bélgica ya siguen de cerca al atacante, aunque hasta ahora no existe una oferta formal.

Armando González y Brian Gutiérrez con México | IMAGO7

Raúl Rangel

También aparece como uno de los nombres con posibilidades de emigrar tras el Mundial. El arquero de Chivas apunta a pelear por la titularidad con México y llega al torneo como uno de los porteros jóvenes con mayor proyección dentro de la Liga MX.

Rangel suma varios torneos como titular en Guadalajara donde mostró regularidad bajo los tres postes, situación que ya despertó interés desde Europa.

Aunque todavía no existe una negociación concreta, en meses recientes su nombre fue relacionado con clubes de Bélgica, Portugal y Países Bajos. Actualmente, Chivas tendría tasado al guardameta en cerca de seis millones de dólares.

Raúl "Tala" Rangel, durante el entrenamiento de la Selección Nacional de México | IMAGO7

Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez llegó hace apenas seis meses al Guadalajara procedente del Chicago Fire y rápidamente se ganó un lugar dentro del esquema de Gabriel Milito.

El mediocampista mexicoamericano también logró abrirse paso en la Selección Mexicana, al punto de meterse en la pelea por un lugar en la lista mundialista pese a no formar parte importante del proceso inicial de Javier Aguirre.

Su juventud, capacidad ofensiva y versatilidad lo convierten en uno de los jugadores con mayor potencial para emigrar al futbol europeo en el corto plazo. De acuerdo con distintos reportes, clubes de Alemania y Dinamarca ya mostraron interés en seguir de cerca su crecimiento durante el Mundial.