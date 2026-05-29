VIDEO: ¡Golpe al huachicol! Aseguran más de un millón de litros de combustible

Las autoridades federales dieron un nuevo golpe a las redes dedicadas al robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos, luego de asegurar más de un millón de litros de combustible y diversos equipos utilizados presuntamente para esta actividad ilícita en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el aseguramiento fue resultado de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar un inmueble que aparentemente operaba como centro de almacenamiento de hidrocarburos de procedencia ilegal. El predio fue intervenido mediante una orden de cateo ejecutada por elementos federales en coordinación con distintas corporaciones de seguridad.

El decomiso se realizó en el municipio de Cadereyta, Nuevo León / Especial

Decomisan combustible, vehículos y maquinaria

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron aproximadamente 671 mil litros de posible hidrocarburo, además de otros 400 mil litros de un líquido de color negro y amarillo cuya composición será determinada mediante estudios periciales especializados.

El hallazgo elevó a más de un millón de litros la cantidad total de sustancias aseguradas dentro del inmueble, convirtiéndose en uno de los decomisos más relevantes registrados recientemente en la lucha contra el llamado "huachicol".

Además del combustible, en el sitio fueron localizados y asegurados diversos vehículos y equipos que presuntamente eran utilizados para almacenar y transportar el producto.

El hallazgo elevó a más de un millón de litros la cantidad total de sustancias aseguradas / Especial

Entre los objetos decomisados destacan tractocamiones, autotanques, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, motobombas, montacargas, plantas generadoras de energía con remolque y una plataforma de carga, entre otros instrumentos vinculados con esta actividad.

Investigación continúa abierta

La intervención fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes trabajaron bajo la supervisión del Ministerio Público Federal para documentar y asegurar cada uno de los indicios encontrados en el lugar.

La FGR informó que tanto el inmueble como todos los objetos y sustancias aseguradas quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones correspondientes.

“Tanto el predio como los indicios asegurados quedan a disposición del MPF, que mantiene abierta la indagatoria para determinar responsabilidades y ‘resolver conforme a derecho’ contra quien o quienes resulten responsables, según la FGR”.

Entre los objetos decomisados destacan tractocamiones, autotanques, dollys y alrededor de 409 cubitanques / Especial

Continúa la ofensiva contra el huachicol

Este aseguramiento ocurre en medio de los operativos federales implementados para combatir el robo, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, una actividad conocida popularmente como "huachicol" y que en distintos casos ha sido relacionada con grupos del crimen organizado.

Las autoridades buscan determinar el origen del combustible decomisado, así como identificar a las personas o empresas involucradas en la operación del inmueble intervenido.

Este aseguramiento ocurre en medio de los operativos federales implementados para combatir el robo / Especial