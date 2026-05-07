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¿Qué scooters NO necesitan placas en CDMX? Esto dice la nueva regla 2026

El trámite de placas para vehículos eléctricos comenzará en julio de 2026 en CDMX. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:53 - 06 mayo 2026
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La nueva regulación para vehículos eléctricos en la CDMX obligará a muchos usuarios a tramitar placas y licencia, pero algunos scooters y motos quedarán exentos del proceso

La Ciudad de México implementará nuevas reglas para regular la circulación de scooters, bicicletas y motos eléctricas durante 2026. Con las modificaciones al Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad, algunos vehículos deberán portar placas y licencia; sin embargo, no todos estarán obligados a cumplir con este trámite.

Las autoridades capitalinas explicaron que la regulación busca ordenar la movilidad y fortalecer la seguridad vial ante el crecimiento de este tipo de transporte en calles y avenidas.

Las motos eléctricas y scooters tendrán nuevas reglas de circulación en CDMX a partir de este 2026. /iStock

¿Qué scooters y motos eléctricas NO deberán tramitar placas?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), los vehículos eléctricos personales que no superen los 25 kilómetros por hora y tengan una potencia menor a 250 watts quedarán exentos del emplacamiento obligatorio.

Estos vehículos entran en la categoría de Vehículos Eléctricos Personales (VEP), por lo que únicamente deberán contar con un Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Entre los vehículos que podrían entrar en esta categoría se encuentran algunos:

  • Scooters eléctricos de baja potencia

  • Patines eléctricos

  • Bicicletas eléctricas ligeras

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que los scooters y patines considerados no motorizados no estarán sujetos al emplacamiento obligatorio, aunque sí deberán respetar el Reglamento de Tránsito de la CDMX.

La regulación busca reducir accidentes y mejorar la seguridad vial en calles de la capital. / iStock

¿Qué vehículos sí tendrán que emplacarse en 2026?

Las nuevas disposiciones sí aplicarán para los llamados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE).

Esta categoría incluye unidades que:

  • Superen los 25 km/h

  • Tengan potencia mayor a 250 watts

  • Utilicen acelerador independiente

  • Cuenten con dos o más ruedas

Entre ellos se encuentran:

  • Bicimotos

  • Scooters eléctricos de alta velocidad

  • Motocicletas eléctricas

Los usuarios de estos vehículos deberán tramitar:

  • Placas de circulación

  • Tarjeta de circulación

  • Licencia de conducir

  • Distintivo de movilidad

¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas reglas?

Las autoridades capitalinas informaron que las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026.

Además, los vehículos eléctricos motorizados que ya circulan en la ciudad tendrán un periodo para regularizarse y realizar el trámite de placas.

Las multas para los vehículos motorizados podrías llegar hasta los 2 mil pesos / Redes Sociales
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