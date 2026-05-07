Corte de luz este 7 de mayo: qué zonas se quedarán sin electricidad y cuánto durará el apagón
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte programado de energía eléctrica en distintos municipios de Sonora para este jueves 7 de mayo de 2026, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de suministro.
La suspensión temporal del servicio afectará principalmente a comunidades de la sierra sonorense y tendrá una duración aproximada de siete horas y media.
¿Qué municipios de Sonora tendrán corte de luz este 7 de mayo?
De acuerdo con información oficial de la CFE, los municipios afectados serán:
Bacanora
Arivechi
Sahuaripa
En el caso de Sahuaripa, las comunidades que también se verán afectadas por la suspensión del servicio son:
Cajón de Onapa
Gusimopa
La Mesita
Valle de Tacupeto
La CFE explicó que estos trabajos forman parte de las acciones para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la región serrana del estado.
¿A qué hora será el corte de energía en Sonora?
La interrupción del servicio eléctrico está programada para realizarse el jueves 7 de mayo, en un horario de:
Inicio: 06:00 horas
Fin estimado: 13:30 horas
La suspensión tendrá una duración aproximada de siete horas con 30 minutos, por lo que autoridades recomendaron a la población tomar previsiones.
¿Por qué habrá corte de luz en Sonora?
La Comisión Federal de Electricidad detalló que el apagón temporal permitirá realizar labores técnicas y maniobras de mantenimiento en la infraestructura eléctrica de la zona serrana.
La dependencia señaló que será necesario suspender el suministro para proteger tanto al personal que realizará los trabajos como a la población cercana durante las maniobras.
Además, la CFE reiteró que el número 071 permanece disponible para reportes, dudas o aclaraciones relacionadas con el servicio eléctrico.
Recomendaciones ante el corte de energía
Ante la suspensión temporal del servicio, autoridades recomendaron a la población:
Desconectar aparatos eléctricos antes del corte
Mantener cargados celulares y dispositivos esenciales
Evitar abrir constantemente el refrigerador
Esperar algunos minutos antes de reconectar equipos electrónicos cuando vuelva la energía
La CFE pidió comprensión a los usuarios mientras se realizan los trabajos que buscan reforzar la estabilidad del suministro eléctrico en Sonora.