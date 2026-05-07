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Corte de luz este 7 de mayo: qué zonas se quedarán sin electricidad y cuánto durará el apagón

La CFE realizará trabajos de mantenimiento que provocarán un corte temporal de energía este jueves. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:16 - 06 mayo 2026
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La Comisión Federal de Electricidad informó que realizará un corte programado de energía en municipios de la sierra de Sonora por trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte programado de energía eléctrica en distintos municipios de Sonora para este jueves 7 de mayo de 2026, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de suministro.

La suspensión temporal del servicio afectará principalmente a comunidades de la sierra sonorense y tendrá una duración aproximada de siete horas y media.

La suspensión temporal del suministro busca mejorar la calidad del servicio a largo plazo. / iStock
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte programado de energía eléctrica en distintos municipios de Sonora / iStock

¿Qué municipios de Sonora tendrán corte de luz este 7 de mayo?

De acuerdo con información oficial de la CFE, los municipios afectados serán:

  • Bacanora

  • Arivechi

  • Sahuaripa

En el caso de Sahuaripa, las comunidades que también se verán afectadas por la suspensión del servicio son:

  • Cajón de Onapa

  • Gusimopa

  • La Mesita

  • Valle de Tacupeto

La CFE explicó que estos trabajos forman parte de las acciones para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la región serrana del estado.

¿A qué hora será el corte de energía en Sonora?

La interrupción del servicio eléctrico está programada para realizarse el jueves 7 de mayo, en un horario de:

  • Inicio: 06:00 horas

  • Fin estimado: 13:30 horas

La suspensión tendrá una duración aproximada de siete horas con 30 minutos, por lo que autoridades recomendaron a la población tomar previsiones.

Los trabajos incluyen la reubicación de postes y mantenimiento de líneas eléctricas. / iStock
El apagón programado tendrá una duración aproximada de siete horas y media. / iStock

¿Por qué habrá corte de luz en Sonora?

La Comisión Federal de Electricidad detalló que el apagón temporal permitirá realizar labores técnicas y maniobras de mantenimiento en la infraestructura eléctrica de la zona serrana.

La dependencia señaló que será necesario suspender el suministro para proteger tanto al personal que realizará los trabajos como a la población cercana durante las maniobras.

Además, la CFE reiteró que el número 071 permanece disponible para reportes, dudas o aclaraciones relacionadas con el servicio eléctrico.

Vecinos deberán planear sus actividades sin electricidad durante el horario del corte. / iStock

Recomendaciones ante el corte de energía

Ante la suspensión temporal del servicio, autoridades recomendaron a la población:

  • Desconectar aparatos eléctricos antes del corte

  • Mantener cargados celulares y dispositivos esenciales

  • Evitar abrir constantemente el refrigerador

  • Esperar algunos minutos antes de reconectar equipos electrónicos cuando vuelva la energía

La CFE pidió comprensión a los usuarios mientras se realizan los trabajos que buscan reforzar la estabilidad del suministro eléctrico en Sonora.

Autoridades recomiendan tomar precauciones antes del apagón. / iStock
Autoridades recomiendan tomar precauciones antes del apagón de Año Nuevo. / iStock
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