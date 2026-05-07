¿Sin boleto para BTS? Estas son las actividades ARMY en CDMX que no te puedes perder

La llegada de BTS a México ha provocado una auténtica revolución entre las ARMY mexicanas. Aunque millones de fans se quedaron sin boletos para los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, la emoción por el grupo surcoreano no se limita únicamente a los shows, ya que en distintos puntos de la Ciudad de México se prepararon actividades especiales para que el fandom pueda reunirse, convivir y celebrar su amor por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook.

Desde tiendas oficiales y bazares de mercancía hasta trajineras temáticas en Xochimilco y spots para tomarse fotografías, la capital del país se convirtió prácticamente en territorio ARMY durante esta semana. Y es que la expectativa por el regreso de BTS a México es tan grande que incluso quienes no lograron conseguir entradas todavía buscan formar parte de la experiencia.

Las actividades estarán por toda la CDMX, desde las oficiales hasta las organizadas por fans / Especial

BTS Pop-Up oficial: así puedes entrar

Una de las actividades más esperadas por las fans es la BTS Pop-Up: Arirang, una tienda oficial de mercancía que contará con cupo limitado y acceso mediante registro previo. La Pop-Up estará disponible del 8 al 11 de mayo en la colonia Roma Norte y promete convertirse en uno de los puntos más visitados por las ARMY durante los días de conciertos.

Además de artículos oficiales, el espacio busca recrear la experiencia temática del tour y ofrecer un lugar de convivencia para los seguidores de la agrupación.

Detalles de la BTS Pop-Up 📍 Lugar: Colima 194, Roma Norte, CDMX

📅 Fechas: 8, 9, 10 y 11 de mayo

⏰ Horario: 10:00 a 20:00 horas

📝 Registro: Disponible mediante Weverse

Habrá varios bazares con mercancía de todo tipo dedicadas a las ARMY / Especial

Bazares y merch para las ARMY

Debido a las restricciones relacionadas con la venta de mercancía no oficial alrededor de los conciertos, distintos comerciantes organizaron bazares especiales para que las fans puedan adquirir artículos “fanmade” y productos inspirados en BTS.

Uno de los eventos más esperados es el Kpop Bazarcito: Edición Arirang, donde las ARMY podrán encontrar accesorios, ropa, photocards y distintos productos relacionados con el universo K-pop.

Kpop Bazarcito 📍 Frontón Bucareli, colonia Juárez

📅 8 de mayo

⏰ 13:00 a 20:00 horas

También se realizará un bazar especial cerca del Metro Velódromo, donde decenas de vendedores ofrecerán mercancía relacionada con BTS y otros grupos coreanos.

Las ARMY podrán encontrar accesorios, ropa, photocards y distintos productos / Especial

Trajineras de BTS invaden Xochimilco

La creatividad del fandom también llegó a Xochimilco, donde un grupo de ARMY organizó paseos en trajineras temáticas dedicadas completamente a BTS. Las embarcaciones estarán decoradas con referencias al grupo y se convertirán en un espacio para convivir, cantar y compartir la emoción por los conciertos.

Trajineras BTS 📍 Embarcadero Las Flores Nativitas

📅 Del 7 al 11 de mayo

💵 Costo: 600 pesos por trajinera

La actividad rápidamente llamó la atención en redes sociales y ya es considerada uno de los planes favoritos entre las fans nacionales y extranjeras.

Lo más curioso es que habrá trajineras con todo el concepto de BTS / Especial

Los spots de BTS para fotos en CDMX

Otro de los atractivos que más está buscando el fandom son las vallas y anuncios colocados en diferentes puntos de la Ciudad de México, tanto por campañas oficiales como por iniciativas realizadas por fans.

Las zonas más visitadas para fotografías son: 📍 Av. Chapultepec 402, Roma Norte

📍 Belgrado 13, colonia Juárez

📍 Paseo de la Reforma 398

Miles de fans ya comenzaron a compartir imágenes en redes sociales usando estos spots como fondo para demostrar su emoción por el regreso de BTS al país.

Las vallas oficiales y anuncios colocados en diferentes puntos de la Ciudad de México / Especial

Todo listo para los conciertos de BTS en México

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo, todos programados a las 20:00 horas. Ante la enorme afluencia esperada, las autoridades recomendaron utilizar transporte público como el Metro, Metrobús y Trolebús, además de llegar con varias horas de anticipación.