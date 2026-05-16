La deuda pendiente de Villacampa: cinco finales perdidas con América Femenil

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil llegará a su fin este domingo con el duelo entre América y Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes, una serie que vuelve a poner sobre la mesa la cuenta pendiente de Ángel Villacampa en las finales.

Aunque América se consolidó como uno de los equipos más competitivos de la categoría en los últimos años, el título se le niega constantemente al conjunto azulcrema. Desde la llegada del estratega español, las Águilas acumulan cinco subcampeonatos y solo un campeonato, convirtiéndose además en el equipo con más finales perdidas en la Liga MX Femenil.

América en la Final de Vuelta Clausura 2024 l MEXSPORT

Tigres, el verdugo constante de América

Las Amazonas son el rival que más daño le hizo al América en instancias definitivas. La primera final perdida en la era Villacampa llegó en el Apertura 2022, cuando Tigres se impuso con marcador global de 3-0 en una serie ampliamente dominada por las regiomontanas.

Un año después, en el Apertura 2023, la historia volvió a repetirse, debido a que Tigres nuevamente derrotó al América con el mismo marcador global, dejando al cuadro azulcrema cerca del campeonato.

Jugadoras de América y Rayadas de Monterrey en la Final del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

La más dolorosa llegó hace apenas seis meses. América parecía tener encaminado el título tras irse arriba 3-0 durante el primer tiempo del juego de ida; sin embargo, el equipo se desplomó en la segunda mitad y permitió la reacción felina. En la vuelta, Tigres terminó imponiéndose por la mínima en el Estadio Universitario para quedarse nuevamente con el campeonato.

Monterrey también sabe imponerse en Finales

Ahora América vuelve a encontrarse con otro rival que ya le arrebató un título. Ambas escuadras disputaron la Final del Clausura 2024, una serie sumamente cerrada que terminó empatada 2-2 en el marcador global y que Monterrey terminó ganando 4-3 en tanda de penales.

A esa lista también se suma Pachuca, que derrotó a las azulcremas en el Clausura 2025 con un global de 3-2, ampliando así la racha negativa de América.

América de Villacampa y su deuda pendiente | IMAGO 7

Rayadas llega con ventaja al juego de vuelta