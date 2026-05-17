CDMX pondrá pantallas gigantes en las 16 alcaldías para ver el Mundial 2026: Conoce su ubicación

La Ciudad de México ya comenzó a preparar la fiesta rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y anunció que instalará pantallas gigantes en las 16 alcaldías para transmitir los partidos del torneo.

Además del tradicional FIFA Fan Fest que se realizará en el Zócalo capitalino, las autoridades también organizarán 18 Festivales Futboleros distribuidos por toda la ciudad para que los aficionados puedan seguir el Mundial gratuitamente y en un ambiente familiar.

La secretaria de Cultura de la CDMX, Alejandra Frausto, explicó que la intención es que la experiencia mundialista no se limite únicamente al estadio sede, sino que toda la capital pueda involucrarse en el evento deportivo más importante del planeta.

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El Zócalo será uno de los puntos principales del Mundial

El FIFA Fan Fest en el Zócalo tendrá capacidad para aproximadamente 55 mil personas y funcionará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Ahí se transmitirán en vivo los encuentros mundialistas a través de pantallas gigantes, además de que habrá distintas actividades culturales y deportivas para los asistentes.

De acuerdo con las autoridades, la entrada será gratuita y se mantendrá un ambiente completamente familiar, ya que no habrá venta de alcohol durante las transmisiones.

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Las 16 alcaldías tendrán Festivales Futboleros

La fiesta mundialista también llegará a distintos puntos de la ciudad mediante los llamados Festivales Futboleros.

En ocho sedes se transmitirán todos los partidos del Mundial durante los 39 días del torneo, mientras que en otras únicamente se proyectarán los encuentros más importantes, incluyendo el partido inaugural, la final y los juegos de la Selección Mexicana.

Entre las sedes confirmadas aparecen:

Parque La Bombilla (Álvaro Obregón)

Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)

Parque Las Américas (Benito Juárez)

Plaza Garibaldi (Cuauhtémoc)

Bosque de Tláhuac

Deportivo Xochimilco

Utopía Meyehualco en Iztapalapa

Deportivo Vivanco en Tlalpan

Entre muchas otras distribuidas en toda la ciudad.

Afición mexicana a las afueras del estadio Azteca en el Mundial de 1986 | MEXSPORT

Habrá actividades deportivas, culturales y espacios familiares

Las autoridades también informaron que los festivales no solo estarán enfocados en las transmisiones de futbol.

Cada sede contará con espacios recreativos, actividades deportivas, zonas infantiles y muestras culturales para convertir la experiencia en una auténtica celebración comunitaria.

Incluso habrá áreas dedicadas a productos originarios del suelo de conservación de la ciudad, incluyendo alimentos y artículos producidos en las chinampas de Xochimilco.

La CDMX espera convertirse en uno de los principales epicentros de la fiesta mundialista en 2026, recibiendo aficionados de distintas partes del mundo durante la Copa del Mundo.