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Empelotados

Cibernético "explota" contra Luisito Rey tras incómoda pregunta sobre la lucha libre

Cibernético en acción | MEXSPORT CAPTURA DE PANTALLA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:37 - 16 mayo 2026
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El histórico luchador mexicano protagonizó un intenso momento viral luego de reaccionar violentamente a una polémica pregunta durante una entrevista

El Cibernético volvió a convertirse en tendencia en redes sociales después de protagonizar una explosiva entrevista junto al creador de contenido Luisito Rey.

Todo ocurrió mientras ambos conversaban sobre la carrera del “Main Man”, sus polémicas y distintos momentos dentro de la lucha libre mexicana. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando Luisito Rey lanzó una pregunta que terminó desatando la furia del luchador.

Cibernético se despoja de la cabellera | RICARDO FLORES

La pregunta que hizo explotar al Cibernético

Durante la entrevista, Luisito Rey cuestionó directamente al luchador sobre si la lucha libre era “real”, comentario que inmediatamente provocó la molestia del Cibernético.

La reacción no tardó en escalar. El luchador comenzó a golpear al creador de contenido con distintos objetos del set mientras continuaban los gritos y el caos frente a las cámaras.

El momento más impactante llegó cuando incluso tomó un taladro y lo acercó cerca de la cabeza de Luisito Rey, escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

No es la primera vez que una entrevista termina en caos

El estilo de entrevistas de Luisito Rey se ha caracterizado justamente por llevar a sus invitados al límite con preguntas incómodas y situaciones extremas.

Hace algunos meses, el creador de contenido también protagonizó otro momento viral junto a Alberto Del Río, entrevista que terminó entre empujones, jalones y hasta con una playera completamente rota.

Ahora, fue el turno del Cibernético, quien dejó uno de los momentos más comentados de los últimos días dentro del contenido relacionado con lucha libre.

Alberto del Rio con Luisito Rey | CAPTURA DE PANTALLA

Cibernético mantiene su impacto en redes sociales

Más allá de su trayectoria en los cuadriláteros, el exluchador de AAA continúa generando conversación gracias a sus apariciones virales en plataformas digitales.

El “Main Man” se ha convertido en una figura recurrente dentro de entrevistas y videos de internet, donde suele mostrar el mismo carácter explosivo que marcó gran parte de su carrera profesional.

El Cibernético previo a un evento | RÉCORD
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