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Lucha

Triple H presume histórica defensa del Megacampeonato AAA en WWE

Triple H, director creativo de WWE | wwe.com
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:14 - 16 mayo 2026
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El directivo de WWE destacó el crecimiento internacional de AAA tras la primera defensa del Megacampeonato en Monday Night Raw.

Triple H celebró en redes sociales un momento histórico para la lucha libre mexicana luego de que el Megacampeonato AAA fuera defendido por primera vez dentro de WWE.

El histórico momento ocurrió durante Raw, donde Dominik Mysterio defendió el campeonato más importante de AAA ante el Original Grande Americano, apareciendo oficialmente en televisión dentro de WWE, marcando un hecho sin precedentes para ambas compañías.

Dom retiene en su primera defensa en Raw | wwe.com

A través de sus redes sociales, Triple H destacó la importancia del momento y aseguró que el crecimiento de la marca también abre nuevas oportunidades para el talento involucrado.

WWE no fue la primera gran empresa estadounidense en exhibir el Megacampeonato

Aunque la defensa en Raw representa un momento histórico para WWE y AAA, no es la primera vez que el Megacampeonato aparece dentro de una gran empresa de lucha libre en Estados Unidos.

Kenny Omega retuvo su Megacampeonato de AAA | AGENCIA RÉCORD| MIGUEL PONTÓN

Anteriormente, All Elite Wrestling ya había expuesto el título máximo de AAA durante su alianza con la empresa mexicana.

Fue Kenny Omega, quien portó el Megacampeonato AAA mientras aparecía regularmente en la programación de AEW, llevando el cinturón a televisión nacional estadounidense y defendiéndolo como parte de la colaboración entre ambas promociones.

Durante esa etapa, el campeonato ganó enorme exposición internacional y nacional gracias a la presencia de Omega como una de las máximas figuras de AEW y de toda la lucha libre mundial.

Kenny Omega con el cinturón del Megacampeonato de la AAA | MIGUEL PONTÓN

La relación entre WWE y AAA sigue creciendo

La aparición del Megacampeonato en Raw también sigue alimentando las especulaciones sobre una relación cada vez más cercana entre WWE y AAA.

En los últimos meses, ambas empresas han mostrado señales importantes de colaboración, incluyendo intercambios de talento y presencia de figuras mexicanas en programación de WWE y AAA.

Con el talento mexicano creciendo y teniendo una participación muy importante para las historias de la WWE, con campeonatos de ambas empresas exponiendo sus títulos en territorio del país. Esperemos esta alianza siga alcanzando mayores horizontes.

TripleMania 43 oficial | WWE y AAA
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