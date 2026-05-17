Manuel Neuer apunta a ser el arquero titular con Alemania en el Mundial 2026

No huele, apesta a Copa del Mundo. Gran parte de las selecciones que participarán en el Mundial 2026 han lanzado sus listas finales y preliminares; Alemania fue una de las más llamativas. El cuadro teutón mostró la prelista, en la que destacó el nombre de Manuel Neuer.

Pese a que es uno de los símbolos modernos de Die Mannschaft, el portero del Bayern Munich anunció su retirada de la selección en 2024, sin embargo, todo parece indicar que jugará su quinta Copa del Mundo.

De acuerdo con medios alemanes, el cuerpo técnico liderado por Julian Nagelsmann tomó la decisión de poner al arquero del Gigante de Baviera como titular en el Mundial de 2026. "A menos que ocurra algo extraordinario y, siempre que la lesión de pantorrilla no tenga consecuencias graves, Neuer regresará a la Selección Alemana para el próximo Mundial", comentó Florian Plettenberg, periodista alemán.

Manuel Neuer, con Alemania | AP

¿Cuándo fue el último partido de Neuer con Alemania?

Hijo pródigo de Gelsenkirchen, Manuel Neuer se convirtió en un símbolo absoluto del balompié alemán. El arquero comenzó su aventura mundialista en 2010; en 2014 ganó la Copa del Mundo y tuvo más participaciones en 2018 y 2022.

Sin embargo, en la Eurocopa de 2024 -que se celebró en Alemania-, el arquero decidió poner fin a su carrera con el conjunto alemán. Manuel Neuer anunció su retiro de la selección absoluta y se despidió con una derrota ante España en los Cuartos de Final del certamen.

Manuel Neuer, con Alemania en 2022 | MEXSPORT

Los 'heridos' tras la designación de Neuer

Pese a que hace falta la lista definitiva, los reportes directos desde el Sacro Imperio Romano Germánico dejaron entrever que Manuel Neuer tendrá una aventura mundialista más.

Sin embargo, la elección del arquero de 40 años dejará a un par de 'heridos', no físicamente, sino moralmente. Oliver Baumann y Alexander Nübel fueron los arqueros durante el proceso, aunque todo mundo creyó que quien disputaría la Copa del Mundo sería Marc-André ter Stegen.