Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Afición de Chivas arma colorido recibimiento en el Estadio Jalisco previo a la Semifinal

Afición de Chivas | @Chivas
Alfredo Olivarez Ramírez 18:53 - 16 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El cambio de casa no impidió a la fanaticada rojiblanca recibir a los suyos

La afición de Chivas volvió a hacerse presente en un partido importante y protagonizó un colorido recibimiento en las inmediaciones del Estadio Jalisco previo a la Semifinal frente a Cruz Azul.

En la llegada del equipo al Estadio Jalisco, cientos de seguidores rojiblancos comenzaron a reunirse para acompañar la llegada del equipo y demostrar su apoyo en uno de los partidos más importantes del torneo.

Afición de Chivas | IMAGO7

¿Cómo fue el recibimiento de la afición de Chivas?

Con banderas, bombos, cánticos y una gran cantidad de bengalas rojiblancas, los aficionados transformaron los alrededores del inmueble en una auténtica fiesta. El ambiente comenzó a elevarse conforme se acercaba el autobús del Guadalajara, mientras la afición alentaba sin descanso y pintaba de rojo y blanco las calles cercanas al estadio.

La llegada del plantel estuvo acompañada por un impresionante pasillo humano en el que los seguidores intentaron transmitir confianza y motivación a los jugadores de cara al duelo definitivo ante Cruz Azul. Entre humo, papel picado y cánticos tradicionales, el recibimiento se convirtió rápidamente en uno de los momentos más llamativos de la previa.

El cambio de estadio no fue impedimento para la pasión

La mudanza del Estadio AKRON al Estadio Jalisco no impidió que la afición rojiblanca respondiera de gran manera. Por el contrario, el histórico inmueble tapatío vivió un ambiente de Liguilla desde horas antes del silbatazo inicial, con miles de aficionados abarrotaron las inmediaciones del estadio.

El Estadio Jalisco volvió a convertirse en escenario de una tarde especial para el Guadalajara, con una afición que respondió con una auténtica fiesta en la previa de una semifinal que mantiene ilusionado al entorno rojiblanco.

Estadio Jalisco, casa de Chivas | IMAGO7
Lo Último
20:13 ¡Una locura! Japón tendrá jersey de entrenamiento inspirado en Supercampeones
19:51 Piojo López reaparece con emotivo mensaje para el América: “Siempre arriba Águilas”
19:33 ¡No es amor, es Chivas! Impresionante mosaico previo al duelo ante Cruz Azul
19:31 "Te quiero como nunca, te aliento como siempre": así fue el espectacular mosaico de Chivas
19:14 Triple H presume histórica defensa del Megacampeonato AAA en WWE
19:08 ¿Qué jugadores apuntan a ser revelación en la Copa del Mundo 2026?
18:59 Aficionados de Chivas son detenidos tras arrojar objetos al camión de Cruz Azul
18:53 Afición de Chivas arma colorido recibimiento en el Estadio Jalisco previo a la Semifinal
18:46 Manuel Neuer apunta a ser el arquero titular con Alemania en el Mundial 2026
18:37 Cibernético "explota" contra Luisito Rey tras incómoda pregunta sobre la lucha libre