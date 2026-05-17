Afición de Chivas arma colorido recibimiento en el Estadio Jalisco previo a la Semifinal

La afición de Chivas volvió a hacerse presente en un partido importante y protagonizó un colorido recibimiento en las inmediaciones del Estadio Jalisco previo a la Semifinal frente a Cruz Azul.

En la llegada del equipo al Estadio Jalisco, cientos de seguidores rojiblancos comenzaron a reunirse para acompañar la llegada del equipo y demostrar su apoyo en uno de los partidos más importantes del torneo.

Afición de Chivas | IMAGO7

¿Cómo fue el recibimiento de la afición de Chivas?

Con banderas, bombos, cánticos y una gran cantidad de bengalas rojiblancas, los aficionados transformaron los alrededores del inmueble en una auténtica fiesta. El ambiente comenzó a elevarse conforme se acercaba el autobús del Guadalajara, mientras la afición alentaba sin descanso y pintaba de rojo y blanco las calles cercanas al estadio.

La llegada del plantel estuvo acompañada por un impresionante pasillo humano en el que los seguidores intentaron transmitir confianza y motivación a los jugadores de cara al duelo definitivo ante Cruz Azul. Entre humo, papel picado y cánticos tradicionales, el recibimiento se convirtió rápidamente en uno de los momentos más llamativos de la previa.

🇦🇹 ¡YA LLEGÓ EL GUADALAJARA CON SU GENTE! 🇦🇹 pic.twitter.com/cwohZmZluY — CHIVAS (@Chivas) May 16, 2026

El cambio de estadio no fue impedimento para la pasión

La mudanza del Estadio AKRON al Estadio Jalisco no impidió que la afición rojiblanca respondiera de gran manera. Por el contrario, el histórico inmueble tapatío vivió un ambiente de Liguilla desde horas antes del silbatazo inicial, con miles de aficionados abarrotaron las inmediaciones del estadio.

El Estadio Jalisco volvió a convertirse en escenario de una tarde especial para el Guadalajara, con una afición que respondió con una auténtica fiesta en la previa de una semifinal que mantiene ilusionado al entorno rojiblanco.