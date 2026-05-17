Piojo López reaparece con emotivo mensaje para el América: “Siempre arriba Águilas”

Claudio López volvió a conectar con la afición de América luego de compartir un emotivo mensaje dedicado al conjunto azulcrema en sus redes sociales.

“Historia, pasión y respeto. Siempre arriba Águilas!!!!!”, escribió el histórico delantero argentino, desatando rápidamente la nostalgia entre miles de aficionados americanistas que todavía recuerdan con cariño su paso por Coapa.

El “Piojo” López se convirtió en uno de los extranjeros más queridos por la afición azulcrema durante su etapa con el América, club al que llegó en 2004 después de una exitosa carrera en Europa con equipos como Valencia y Lazio.

El Piojo dejó huella en el América campeón de 2005

Durante su paso por las Águilas, Claudio López disputó 87 partidos y marcó 27 goles, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras del equipo.

Cuauhtémoc Blanco y Claudio López festejan un gol con América | MEXSPORT

Uno de los momentos más recordados de su etapa en México llegó en el Clausura 2005, torneo donde fue pieza fundamental para que América conquistara el campeonato de Liga MX, donde Las Águilas vencieron a Tecos.

Incluso, el argentino marcó un doblete en la Final ante Tecos, actuación que terminó consolidándolo como uno de los delanteros extranjeros más recordados por el americanismo.

Claudio López celebrando una anotación con América | MEXSPORT

El cariño entre el Piojo y el americanismo sigue intacto

A pesar de los años, Claudio López ha dejado claro en distintas ocasiones que mantiene un fuerte vínculo emocional con el América y con la afición azulcrema.

En anteriores mensajes, el argentino ya había mostrado públicamente su apoyo al club, recordando constantemente el cariño que recibió durante su etapa en México.

Ahora, con una simple frase en redes sociales, el “Piojo” volvió a despertar la nostalgia de una generación de aficionados que todavía recuerda al veloz atacante argentino como uno de los grandes referentes extranjeros en la historia reciente del América.