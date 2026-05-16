Luz verde para la venta de una parte del América a General Atlantic

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha autorizado la venta del 49 por ciento de las acciones del América, el Estadio Azteca y los terrenos circundantes al fondo de inversión General Atlantic. La operación está valorada en más de 200 millones de dólares.

El acuerdo fue anunciado inicialmente por Grupo Ollamani el 23 de diciembre de 2023. En ese momento, la compañía aclaró que la transacción estaba pendiente de la revisión final de contratos y, crucialmente, de la aprobación por parte de las autoridades antimonopolio.

Escudo del América | IMAGO7

¿Cómo se llegó al acuerdo?

Posteriormente, el 23 de febrero, la Asamblea General de Accionistas de Ollamani dio su visto bueno a la operación. Este paso llevó a la creación de una nueva entidad dentro de la estructura del grupo, denominada Controladora Deportiva Águilas, S.A.P.I. de C.V.

Casi cinco meses después, la transacción ha sido finalmente consumada. Con la aprobación de la Cofece, Grupo Ollamani y sus filiales, incluido el Club América, podrán disponer de los fondos derivados de esta alianza estratégica.

En un comunicado emitido en diciembre, Grupo Ollamani explicó el propósito de la asociación: "La alianza se estructurará a través de una entidad de nueva creación que será propietaria del Club América, el principal equipo de futbol de México, del Estadio Azteca y los terrenos adyacentes, con el objetivo de acelerar la siguiente etapa de crecimiento e innovación del grupo".

Estadio Azteca| MEXSPORT

Grupo Ollamani conservará el control

El conglomerado también detalló el destino de los ingresos: "Ollamani tiene la intención de utilizar los recursos recibidos en relación con la transacción para distribuir valor a sus accionistas, de conformidad con la legislación aplicable y las aprobaciones corporativas requeridas".

Grupo Ollamani conservará el control mayoritario al mantener el 51 por ciento restante de las acciones.

Esta importante transacción se concreta en un momento complejo, marcado por un conflicto legal entre los propietarios del Estadio Azteca y los dueños de los palcos del recinto. Desde el pasado 12 de mayo de 2024, los titulares de palcos obtuvieron medidas cautelares de un juez federal. Estas medidas les otorgan derechos como el ingreso de alimentos y bebidas, la posibilidad de reventa de sus localidades y la garantía de un lugar de estacionamiento, disposiciones que serán aplicables durante la Copa del Mundo de 2026.