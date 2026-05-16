El Emir del fracaso: Asi ha sido el paso de Cristiano Ronaldo en Arabia

Cristiano Ronaldo aterrizó en Arabia Saudita a finales de 2022 como la máxima figura del futbol mundial fuera de Europa. Su fichaje con Al-Nassr revolucionó completamente la liga saudí y abrió la puerta para que otras estrellas internacionales llegaran al país.

Sin embargo, casi cuatro años después, el balance colectivo del portugués comienza a generar muchas dudas. Aunque Cristiano mantiene números impresionantes a nivel individual, la realidad es que su etapa en Arabia ha estado marcada por derrotas constantes en momentos decisivos y una larga lista de títulos perdidos.

Antes de su llegada, el equipo saudí había ganado recientemente un campeonato de la Supercopa de Arabia Saudita (20/21) y un campeonato de Arabia Saudita en la 2017/2018. El Al-Nassr es de los equipos más condecorados del país, por lo que una sequía de 4 años sin títulos es algo preocupante.

Cristiano Ronaldo no ha podido conquistar la liga saudí

Desde su llegada, Al-Nassr no ha logrado ganar la Saudi Pro League en ninguna temporada. El equipo dejó escapar los campeonatos de:

2022/2023

2023/2024

2024/2025

A pesar de las enormes inversiones y del protagonismo ofensivo de Cristiano Ronaldo, el club ha sido superado constantemente por otros proyectos saudíes como Al-Hilal y Al-Ittihad.

La falta de estabilidad deportiva y los constantes cambios dentro del equipo también han pesado durante esta etapa.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr | AFP

Las copas tampoco llegaron para CR7

La sequía no solamente afecta a la liga. Cristiano también ha perdido múltiples oportunidades en torneos de eliminación directa como la King’s Cup y la Supercopa Árabe.

En la King’s Cup, Al-Nassr cayó en:

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

Mientras que en la Supercopa Árabe perdió las ediciones de:

2022

2023

2024

2025

Muchos de estos tropiezos llegaron en partidos donde el equipo partía como favorito, aumentando todavía más la presión alrededor del proyecto encabezado por el astro portugués.

Cristiano Ronaldo se lamenta l X:ctuFoot_

El golpe internacional aumentó las críticas

A nivel continental, la situación tampoco mejoró. Al-Nassr quedó eliminado en la AFC Champions League de las temporadas 2023/2024 y 2024/2025, además de fracasar también en la AFC Champions Two 2025/2026.

Las eliminaciones internacionales terminaron por aumentar las críticas hacia el club y hacia Cristiano Ronaldo, especialmente porque el objetivo principal del proyecto saudí era dominar Asia con figuras internacionales.

Los números individuales sí acompañan a Cristiano

A pesar de la falta de campeonatos, Cristiano Ronaldo mantiene estadísticas impresionantes en Arabia Saudita.

El portugués continúa sumando a su cuenta goleadora historia en futbol saudí con 971 goles a 29 de los 1000; el portugués sigue demostrando capacidad física y contundencia frente al arco incluso cerca de los 41 años.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr | AFP

Sin embargo, para muchos aficionados y analistas, el legado de una figura como Cristiano siempre estará ligado a los títulos colectivos, dado que el astro portugués ha ganado 5 Champions y múltiples ligas en toda Europa y, hasta ahora, con el Al-Nassr ha sido una de las etapas más frustrantes de toda su carrera en ese aspecto.

Una racha negativa que puede por fin romperse cuando el Al-Nassr se enfrente al Damac en la última jornada de la Saudi Pro League. El equipo del Bicho parte como líder, pero un tropiezo de último momento podría dejar sin otro trofeo a Cristiano.