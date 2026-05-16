El mundo del futbol se rinde ante The Boys

Uno de los mayores hitos dentro de la televisión moderna llegará a su fin el próximo 20 de mayo. El capítulo final de "The Boys" concluirá el arco de Billy Butcher y los muchachos ante el amenazante Homelander y los superhéroes de dicho universo; razón suficiente para que el mundo contemporáneo hiciera varios homenajes al respecto.

El futbol y la cultura popular van de la mano, por lo que alrededor del orbe y del balón, diversos equipos hicieron distintos homenajes a la serie basada en los cómics del escritor norirlandés Garth Ennis y el artista estadounidense Darick Robertson.

Homelander y Ryan | AP

Los homenajes a The Boys

Hace unos años, el elenco de la aclamada serie visitó territorio brasileño y usaron las playeras del Palmeiras, pero lo que ocurrió hace poco llegó a otro nivel. En el partido entre Sao Paulo y Corinthians, los hinchas del Timao lanzaron un tifo con Billy Butcher y Homelander como protagonistas.

En dicho mosaico, Butcher contaba con la playera del Corinthians, en un duelo a muerte contra el superhéroe insignia de Vought. Sin embargo, Brasil no es el único lugar en el que los muchachos han sido bien recibidos, pues en otras latitudes también han dado de que hablar.

En Italia, el Inter de Milán lanzó un video promocionando el último capítulo de la serie; mientras que en España, Amazon Prime -productora del programa- promocionó aún más la ya aclamada temporada final en el estadio del Celta de Vigo.

@flu.xoid BANDEIRÃO DOS THE BOYS NA PARTIDA DO CORINTHIANS Durante o Majestoso, a Amazon Prime aproveitou o clássico pra divulgar The Boys e fez a torcida erguer um bandeirão gigante. Nele, o Butcher aparece com a camisa do Corinthians encarando o Homelander Tudo isso com direito a um diálogo "super natural" do Craque Neto e do Cicinho. 🎥@primevideosportbr . . . tags: The Boys' banner at the Corinthians match #theboys #amazonprime #corinthians #pyf #trend ♬ som original - Sr Mix

¿Cómo termina The Boys en los cómics?

La serie solamente adaptó algunas cosas de la novela gráfica, por lo que el final puede ser muy diferente a lo que se llegó a mostrar en los cómics. En las historietas se revela que Black Noir todo el tiempo fue un clon de Homelander, y fue él quien hizo todas las cosas atroces que inculparon al Patriota.

Noir y Homalander tienen un duelo a muerte que termina con la victoria del clon, aunque su vida no duró mucho, pues Billy Butcher le dio la estocada final. Sin embargo, el inglés perdió la poca cordura y decidió ir contra todos los supers, lo que obliga a Hughie a detenerlo y también acabar con su vida.