Juan Carlos Osorio debutará como analista de TUDN en el Pumas vs Pachuca

Juan Carlos Osorio hará su debut como analista de TUDN, en el duelo de la Vuelta de Semifinales entre los Pumas y Pachuca en Ciudad Universitaria; el colombiano fue anunciado como parte del equipo rumbo a la Copa del Mundo 2026 hace algunos días y ahora se estrena en la Liguilla.

¿Será el rostro más mediático para TUDN?

Osorio vuelve al futbol mexicano, aunque ahora desde los micrófonos y las cámaras. Su llegada genera expectativa debido al conocimiento táctico que mostró durante su carrera como entrenador y especialmente por el recuerdo que dejó en la afición mexicana tras la histórica actuación del Tri en Rusia 2018.

El colombiano se encuentra en el recuerdo de la afición mexicana por comandar aquella inolvidable victoria de la Selección Mexicana sobre la Selección de Alemania por marcador de 1-0 en el debut mundialista. Aquella noche en Moscú, el equipo mexicano sorprendió al vigente campeón del mundo con un gol de Hirving Lozano y una actuación táctica que fue ampliamente reconocida a nivel internacional.

Juan Carlos Osorio tuvo temas extra cancha| IMAGO7

Aunque su proceso con México tuvo momentos de cuestionamientos, Osorio siempre fue considerado un entrenador estudioso e innovador. Ahora, toda esa experiencia buscará trasladarla al análisis televisivo, donde ofrecerá su visión estratégica y conocimiento.

Con esta incorporación, TUDN continúa reforzando su plantilla para el Mundial 2026, torneo que promete ser histórico para México al convertirse nuevamente en sede mundialista. Juan Carlos Osorio cambiará el banquillo por la televisión, pero volverá a estar ligado al futbol mexicano en uno de los eventos más importantes del planeta.

Miguel Layún luce con portugues en TUDN l CAPTURA

Panel para el Mundial 2026

En la mesa de TUDN compartirá espacio con figuras históricas y personalidades reconocidas del futbol mundial. Entre los nombres confirmados aparecen Ricardo La Volpe, Miguel Herrera, Miguel Layún, Aitana Bonmatí y Carles Puyol, conformando un panel repleto de experiencia y jerarquía internacional.

La inclusión de Osorio también añade un perfil distinto dentro del grupo de comentaristas. Su estilo analítico, basado en estadísticas, funcionamiento colectivo y lectura táctica, podría aportar un enfoque más profundo a los debates y coberturas durante el camino rumbo a la Copa del Mundo.

Juan Carlos Osorio en su etapa en México | IMAGO7