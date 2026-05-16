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Futbol

Robert Lewandowski anuncia su salida del Barcelona al término de la temporada

Robert Lewandowski celebrando un nuevo gol en la Champions League | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 08:18 - 16 mayo 2026
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El atacante se despedirá en su encuentro ante el Betis tras anunciar de forma oficial su salida del Barça en redes sociales

Robert Lewandowski confirmó este sábado, a través de su cuenta de Instagram, que pondrá fin a su etapa como azulgrana una vez concluya el torneo en curso. El delantero polaco se despide coincidiendo con la expiración de su contrato tras cuatro intensas temporadas con el Barcelona.

"Después de cuatro años llenos de retos y de trabajo duro, es el momento de cambiar. Me voy con la sensación del deber cumplido", expresó el internacional polaco en su mensaje de despedida, donde también tuvo palabras de agradecimiento para la afición y la directiva: 

Robert Lewandowski | AP

Nunca olvidaré el amor que he recibido de los aficionados (...) Gracias al presidente Joan Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más importante de mi carrera. El Barça vuelve a estar donde merece.

Su paso por el Barça

Fue una pieza fundamental en la obtención de la Supercopa de España 2023 marcándole al Real Madrid. Su año más destacado con el club llegó en la campaña 2024-25, donde firmó una espectacular tarjeta de 42 goles en 52 partidos para alzar LaLiga y la Copa del Rey.

El polaco cierra su ciclo en el Barça tras disputar un total de 191 partidos oficiales, en los que registró la imponente cifra de 119 goles y 24 asistencias, dejando en las vitrinas de la institución un total de 7 títulos (3 Ligas, 3 Supercopas de España y 1 Copa del Rey).

Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona | AP

El último baile de Lewandowski ante su afición tendrá lugar este domingo en el Camp Nou, donde el Barcelona recibirá al Betis en la penúltima jornada de LaLiga, en lo que promete ser una emotiva despedida del feudo culé.

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