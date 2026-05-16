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Lucha

Místico celebra el 20 aniversario de “Me Muero” junto a Natalia Jiménez en una noche mágica en la Arena México

Arena Mèxico vuelve a vibrar con el CMLL l RÉCORD
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:53 - 15 mayo 2026
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La Catedral de la Lucha Libre vivió una velada especial con la presencia de Natalia Jiménez, quien interpretó el emblemático tema de entrada del Rey de Plata y Oro

El momento más emotivo de la noche llegó durante la lucha estelar, cuando las luces de la Arena México se apagaron y comenzó a sonar “Me Muero”. Natalia Jiménez apareció sobre el escenario para cantar en vivo el emblemático tema mientras Místico realizaba su entrada acompañado del público, que coreó la canción de principio a fin.

La celebración de los 20 años de este himno marcó uno de los momentos más especiales en la carrera del luchador del CMLL, quien recibió una ovación por parte de la afición capitalina. La combinación entre música y lucha libre convirtió la función en un espectáculo único para los seguidores presentes.

Arena México l RÉCORD

Cartelera completa del Viernes Espectacular en la Arena México

La función arrancó con el torneo de triangulares de maestros, donde Pequeño Pierroth, se hizo con la victoria.

En la lucha en parejas a dos de tres caídas, Virus y Cerebro Negro Jr. derrotaron a Pantera Jr. y Rey Cometa.

Dentro de la lucha de amazonas de la noche, Skadi y Kira vencieron al equipo de Zeuxis y Keyra en un combate lleno de intensidad.

La afición abarrotó la Arena México para ver al Mñistico y Natalia Jiménez l RÉCORD

El duelo de maestros también robó reflectores, Blue Panther se impuso ante Solar.

En choque de tercias, Hechicero, Rocky Romero y El Clon representantes de la Don Callis Family, derrotaron a Difunto, Bárbaro Cavernario y Soberano Jr.

¿Cuál fue la lucha estelar?

Finalmente, en la lucha estelar, Místico, Máscara Dorada y Neón, integrantes del Sky Team, derrotaron a Volador Jr., Último Guerrero y Averno.

Místico avanzó a la Final del Torneo Leyenda Azul | X: @CMLL_OFICIAL
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