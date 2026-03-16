Místico hace historia en AEW: gana los Campeonatos de Tríos junto a Kevin Knight y Mike Bailey

AEW Revolution 2026 dejó un momento histórico para la lucha libre mexicana. Místico, junto a Kevin Knight y Mike Bailey, se coronaron como nuevos Campeones Mundiales de Tríos de All Elite Wrestling al vencer a la Familia de Don Calis.

El triunfo marca un momento importante dentro de la empresa, ya que el luchador mexicano logró conquistar el campeonato en una de las divisiones más competitivas de AEW.

Místico se convierte en el primer luchador del CMLL campeón en AEW

Con este triunfo, Místico también escribe su nombre en la historia al convertirse en el primer luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre en ganar un campeonato dentro de AEW.

Místico ganando el campeonato de tríos de AEW | AEW

El logro representa un paso significativo para la presencia de luchadores del CMLL en escenarios internacionales, especialmente tras las recientes incorporaciones de Pershepone, Máscara Dorada y Rey Hechicero con AEW; luchadores que comparten contrato con la empresa mexicana.

Además, el nuevo reinado de Místico, Kevin Knight y Mike Bailey promete darle una nueva dinámica a la división de tríos dentro de AEW, una de las categorías más espectaculares de la compañía.

Místico ganando el campeonato de tríos de AEW | AEW

Una carrera llena de campeonatos y momentos históricos

El triunfo en Revolution 2026 se suma a los recientes éxitos de Místico dentro del cuadrilátero. En 2025 protagonizó una de las rivalidades más intensas del año cuando derrotó a MJF en una lucha donde retuvo su máscara y conquistó el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL, consolidando su estatus como una de las máximas figuras del pancracio mexicano.

Místico posa para la cámara

A lo largo de su carrera, Místico también ha brillado en diferentes empresas del mundo, incluyendo su paso por WWE, donde luchó bajo el nombre de Sin Cara, además de presentarse en promociones internacionales y convertirse en uno de los luchadores más reconocidos de su generación.

Duelo de Sin Cara en WWE | wwe.com

Ahora, con el campeonato de tríos de AEW en sus manos, Místico continúa escribiendo nuevos capítulos en una carrera llena de éxitos y reafirma su lugar como uno de los prominentes referentes de la lucha libre mexicana en el mundo.