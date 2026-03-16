¡The Aerial Assassin está de regreso! Will Ospreay regresa a AEW tras 8 meses de ausencia

Tras concluida la lucha entre Jon Moxley y Konosuke Takeshita por el Campeonato Continental de AEW, salió un video donde anunciaba el regreso de un luchador a los cuadriláteros: Will Ospreay volvía para vengarse de los Death Riders.

AEW Revolution 2026 comenzó con gran intensidad. Las tres luchas que se han llevado a cabo han tenido momentos impactantes que marcarán el camino hacia ALL IN 2026.

¿Por qué Ospreay fue por los Death Riders?

Will Ospreay se alejó de la programación de AEW a finales de agosto de 2025, justo después del evento AEW x NJPW Forbidden Door.

Su salida de televisión se utilizó dentro de la historia cuando fue brutalmente atacado por los Death Riders, lo que sirvió para justificar que el luchador británico se sometiera a cirugía de cuello por dos discos herniados y comenzara su proceso de recuperación.

Will Ospreay atacando a los Death Riders | AEW

La operación se realizó en septiembre de 2025, y desde entonces Ospreay ha estado enfocado en su rehabilitación con la expectativa de regresar durante 2026.

Will Ospreay regresando a AEW | AEW

El mensaje que dejó a los Death Riders

Antes de ausentarse para su recuperación, Ospreay dejó una advertencia muy clara dirigida al grupo:

Cuando regrese, iré a por todos y cada uno de ustedes, Death Riders.

Ese mensaje dejó abierta la puerta por 8 meses y ahora que está de vuelta, no tardó en ir por el líder del grupo: Jon Moxley.

La rivalidad empezará a tomar más forma a lo largo de los siguientes meses.