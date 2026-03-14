¿Cuándo y dónde ver AEW Revolution 2026?

AEW Revolution no es un simple pago por evento para la empresa dirigida por Tony Khan, ya que es el camino hacia ALL OUT, que tendrá lugar en Londres por 3.ª vez en la historia de su magno evento.

Por esa misma razón, AEW trae una cartelera digna del tamaño de uno de los cuatro shows más importantes en la historia de All Elite Wrestling.

Cartelera de AEW Revolution

Campeonato Mundial de AEW, Texas Death Match : MJF (c) vs. Hangman Adam Page.

Campeonato Mundial Femenino de AEW, lucha al mejor de tres caídas : Thekla (c) vs. Kris Statlander.

Campeonatos en pareja de AEW : FTR (c) vs. The Young Bucks.

Campeonato continental : Jon Moxley (c) vs. Konosuke Takeshita, sin límite de tiempo.

Campeonato de Tríos de AEW : Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis) (c) vs. JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) y Místico.

Bandido vs. Andrade.

Swerve Strickland vs. Brody King.

Toni Storm vs. Marina Shafir. No podrá estar nadie en ringside.

Campeonato Nacional de AEW, Black Jack Batalla Real: Ricochet (c) vs. luchadores por determinar. (Zero Hour)

Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution | Poster de la lucha AEW

¿Dónde ver AEW Revolution 2026?

AEW Revolution 2026 se celebra el domingo 15 de marzo de 2026 en la Crypto.com Arena de Los Ángeles. AEW lo anuncia para las 4:00 pm PT, que en México (CDMX) son las 6:00 pm.

Para verlo en México, la guía oficial de AEW para PPV indica que Revolution estará disponible en MyAEW.com para mercados internacionales. AEW también ha manejado distribución en México con socios distintos según el evento, pero para Revolution 2026 la referencia oficial general para mercados internacionales es MyAEW.