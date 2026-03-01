¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026

Revolution es uno de los cuatro eventos más importantes de All Elite Wrestling, un show donde colisionarán dos de los mejores talentos mexicanos en lucha libre: Bandido vs. Andrade El Ídolo.

Lucha que promete robarse el show

Bandido, el mejor luchador de AEW en el 2025, con logros que lo posicionan como un futuro campeón mundial en una de las promotoras de lucha libre más importantes del mundo; doble campeón junto a Brody King (campeón mundial de ROH y campeón en parejas de AEW), ganador del anillo de diamantes de Dynamite, retando a MJF, actual campeón mundial de AEW, llevándolo al límite.

Bandido levantando el campeonato mundial de AEW | Captura de pantalla de AEW

Andrade, luchador que regresó tras su etapa en WWE; el duranguense se ha reinventado, siendo uno de los personajes más entretenidos de ver en la programación de All Elite Wrestling y, sobre todo, con luchas increíbles, venciendo a excampeones mundiales como Kenny Omega y Swerve Strickland.

Andrade vivió dos etapas en WWE | wwe.com

Si juntas a ambos mexicanos a combatir en el cuadrilátero, el espectáculo está confirmado y posiblemente, una de las mejores luchas que tendremos en el 2026.

México siempre presente en All Elite Wrestling

Que Andrade y Bandido colisionen en uno de los eventos más importantes de la promoción no es ninguna sorpresa, ya que desde su vínculo con el CMLL, talento mexicano ha brillado constantemente en la empresa dirigida por Tony Khan.

Máscara Dorada, Rey Hechicero, Hologram, Komander, Místico, The Beast Motors y Rush son otro ejemplo de que los mexicanos tienen una oportunidad de mostrarse ante el público del extranjero para dejar en todo lo alto el pancracio nacional.