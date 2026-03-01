¡RKOMania! Randy Orton va a WrestleMania buscando romper el récord de títulos de John Cena

El último día de febrero en 2026 fue la fecha en la que se llevó a cabo Elimination Chamber, la cual ha permitido tener confirmadas dos más de las luchas confirmadas para WrestleMania, o al menos a dos de sus participantes, pues a 48 días del evento muchas cosas pueden cambiar.

La ganadora de la Cámara de la Eliminación Femenina fue Rhea Ripley, quien ahora retará a Jade Cargill, pero en el caso de los hombres, un viejo conocido de los campeonatos mundiales se ha llevado el resultado a su favor, dejándole abierto el camino para incrementar su leyenda.

Randy Orton entrando a la Elimination Chamber | wwe.com

Segunda cámara de la eliminación para Randy

Randy Orton se convirtió en el más reciente ganador de Elimination Chamber después de vencer a otros cinco luchadores dentro de una de las estructuras más peligrosas de la WWE; la cuenta final la hizo sobre su amigo Cody Rhodes, por lo que, a pesar de que el campeón actual es Drew McIntyre, la lucha de Mania podría tener diferentes participantes.

Después del evento, el gerente general de SmackDown, Nick Aldis, le aclaró al mismo McIntyre que ahora tendrá que defender su campeonato mundial de WWE el próximo viernes 6 de marzo; el ganador, ahora sí será en su totalidad el oponente de Orton.

'La Víbora' va por su campeonato 15 en Mania | wwe.com

Algunos rumores apuntan a que la lucha que se podría dar es Cody Rhodes vs Randy Orton, estos mismos, pero con algunos participantes más o bien, el combate que ya está estipulado, en donde el ganador de la Cámara enfrenta a McIntyre, pero aún faltan varias semanas para ello.

¿Será Randy el máximo ganador de preseas en WWE?

En el post show, Randy Orton dio algunas declaraciones posteriores a haber ganador una oportunidad titular para WrestleMania, indicando que tiene reales intenciones de romper el récord que acaba de instaurar John Cena en 2025 como el miembro del elenco con más títulos mundiales a lo largo de la historia.

El 'Marine' dejó la marca en 17 después de haber vencido a Cody Rhodes en WrestleMania 41; sin embargo, The Viper por el momento mantiene su cantidad de cinturones en 14; en caso de ganar en Las Vegas el próximo fin de semana del 18 y 19 de abril, se pondría a solo dos, por lo que a pesar de ser ya un veterano, que lo haga no suena a nada que no se pueda cumplir.

Orton entrando a su última lucha titular en WrestleMania hasta ahora | wwe.com