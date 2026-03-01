Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Matthew McConaughey, el rostro hollywoodense detrás del Austin FC

Matthew McConaughey con el Austin FC | Austin FC
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:56 - 01 marzo 2026
No fue un invitado. No fue una aparición especial. Fue casa.

Matthew McConaughey volvió a pisar el césped con los colores del Austin FC, el club del que es dueño y una de las figuras más representativas de la MLS. Sin cámaras de cine, sin alfombra roja. Solo fútbol.

Hollywood se viste de verde y negro

Con la camiseta del Austin FC puesta y caminando con total naturalidad por el césped, McConaughey dejó claro que su vínculo con el club va más allá de una simple aparición. El actor, originario de Texas, ha sido uno de los rostros más visibles en el crecimiento del equipo desde su llegada a la liga.

Los aficionados del Austin FC en el juego ante el LA Galaxy | TWITTER: @AustinFC

Austin FC, fundado en 2018 y debutante en la MLS en 2021, ha buscado construir una identidad propia, combinando espectáculo, cultura local y fútbol competitivo. La presencia de McConaughey refuerza justamente eso: la mezcla entre entretenimiento y deporte que tanto caracteriza al fútbol estadounidense.

Matthew McConaughey, nuevo dueño del Austin FC | TWITTER @ MCCONAUGHEY

Más que un invitado, un símbolo de la ciudad

La MLS, siendo una liga donde las celebridades suelen aparecer en las tribunas, el actor ha decidido involucrarse más de cerca con el proyecto, como ya tiene acostumbrados a los fanáticos. Su figura representa la conexión entre la cultura texana, el espectáculo y el crecimiento del futbol en la región.

Austin no solo quiere competir en la MLS. Quiere convertirse en una marca; por lo cual, figuras como Mattew no solo ayudan a que vaya consolidándose el equipo, ayuda a que Hollywood y el mundo miren.

Los socios del Austin FC
