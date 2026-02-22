Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

MLS: los récords que podrían romperse esta temporada en la Liga de USA

Thomas Muller y la MLS Cup | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:42 - 22 febrero 2026
La temporada en la MLS ha dado comienzo, por lo que tanto jugadores como equipos están atentos a las marcas por romper.

La MLS acaba de dar comienzo a una nueva temporada; algunos equipos buscarán dar la sorpresa y otros querrán reafirmar su dominio en la liga, pero ¿cuáles son los récords a romper en este nuevo episodio?

Récords a romper en la MLS

  • Más goles en una temporada: Carlos Vela – 34 goles (LAFC, 2019).

  • Mejor promedio goleador en temporada (mín. 20 goles): Josef Martínez – temporadas con ratio superior a 1 gol por partido en 2018.

  • Más asistencias en una temporada: Carlos Valderrama – 26 (2000).

  • Mayor asistencia a un partido MLS: Más de 82,000 espectadores (Charlotte FC debut 2022).

  • Mejor diferencia de goles en una temporada: LA Galaxy – +41 (1998).

  • Más puntos en una temporada: New England Revolution – 73 puntos (2021).

  • Gol más rápido: Damian Rivera, 10 segundos con el New England Revolution.

  • Equipo con más finales disputadas: LA Galaxy. Más títulos MLS Cup: LA Galaxy (5).

Inter de Miami campeón de la MLS | MEXSPORT

La nueva temporada de la MLS no solo trae aspirantes al título: también podría convertirse en un año histórico a nivel individual y colectivo.

Un comienzo vibrante

En el arranque de la MLS, muchos equipos buscaron dar la sorpresa, como lo fue el caso de LAFC que goleó al actual campeón de la MLS: Inter Miami.

Otros equipos como San Diego, Nashville FC y San Jose Earthquakes empezaron con el pie derecho este arranque de la liga con goleadas a sus rivales.

Ahora, en la jornada del domingo, le toca a uno de los grandes favoritos el empezar de forma contundente en la MLS: LA Galaxy vs. NYC FC.

L.A. Galaxy tras anotar en el duelo contra Sporting San Miguelito en la Concachampions | MEXSPORT
