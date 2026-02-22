MLS 2026: LAFC e Inter Miami imponen récord de asistencia en la jornada inaugural

Comenzó la MLS y lo hizo en grande. La jornada inaugural tuvo un partido con tintes de Final en el Memorial Coliseum, entre LAFC de Son Heung-min e Inter Miami de Lionel Messi. Y aunque fueron los locales los que se llevaron la victoria de forma contundente, el partido dejó un récord para la historia.

La expectativa era máxima, no solo por ver en acción a dos de los principales candidatos al título, sino también por el magnetismo de figuras como Messi con los Florida y Son con los de California. El ambiente fue de final anticipada, con un lleno total que confirmó el enorme interés que despierta la liga.

Los aficionados en el Memorial Coliseum buscan una foto de Messi durante el partido entre LAFC e Inter | AP

Cerca del récord absoluto

Para este compromiso, la directiva decidió mover el juego al Memorial Coliseum en lugar de jugar en el BMO Stadium, su casa habitual. La apuesta fue adecuada, ya que con 75 mil 673 espectadores en las gradas, el encuentro entre LAFC e Inter Miami batió el récord de asistencia para un partido de apertura en la MLS.

La impresionante cifra de asistencia se quedó a las puertas del récord histórico de la MLS. Dicha marca pertenece al clásico de Los Ángeles entre LA Galaxy y LAFC, que congregó a 82 mil 110 aficionados en el Rose Bowl de Pasadena el 4 de julio de 2023.

Heung-Min Son se enfrenta a Ian Fray en el partido entre Inter Miami y LAFC | AP

¿Cómo terminó el partido?

Pese al récord, el estreno oficial de Lionel Messi en la Temporada 2026 no fue el esperado. Tras superar una molestia muscular que obligó a posponer un amistoso, el astro argentino llegó con lo justo al debut liguero y a pesar de las dudas sobre su titularidad, estuvo junto a Rodrigo De Paul en el once inicial del equipo dirigido por Javier Mascherano.

Sin embargo, el Inter Miami se vio superado con claridad por un LAFC contundente. El equipo local, liderado por la exestrella del Tottenham, Son Heung-min, aprovechó los errores defensivos de las Garzas para sentenciar el partido. David Martínez y Denis Bouanga marcaron en la primera mitad, mientras que Nathan Ordaz selló el 3-0 definitivo cerca del final.

En cuanto a Messi, el capitán de las Garzas tuvo un partido discreto e incluso en la transmisión se le vio a menudo frustrado por la falta de conexión con sus compañeros. El astro argentino buscó el balón constantemente, pero el equipo no logró asociarse con él de manera efectiva. Su acción más peligrosa fue un remate que se marchó rozando el poste izquierdo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.