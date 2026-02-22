Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

MLS 2026: LAFC e Inter Miami imponen récord de asistencia en la jornada inaugural

Messi disputa el balón con Mathieu Choiniere en el partido entre Inter Miami y LAFC | AP
Messi disputa el balón con Mathieu Choiniere en el partido entre Inter Miami y LAFC | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:02 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El partido de la jornada inaugural dejó una marca importante en la historia de los dos clubes y de la liga

Comenzó la MLS y lo hizo en grande. La jornada inaugural tuvo un partido con tintes de Final en el Memorial Coliseum, entre LAFC de Son Heung-min e Inter Miami de Lionel Messi. Y aunque fueron los locales los que se llevaron la victoria de forma contundente, el partido dejó un récord para la historia.

La expectativa era máxima, no solo por ver en acción a dos de los principales candidatos al título, sino también por el magnetismo de figuras como Messi con los Florida y Son con los de California. El ambiente fue de final anticipada, con un lleno total que confirmó el enorme interés que despierta la liga.

Los aficionados en el Memorial Coliseum buscan una foto de Messi durante el partido entre LAFC e Inter | AP
Los aficionados en el Memorial Coliseum buscan una foto de Messi durante el partido entre LAFC e Inter | AP

Cerca del récord absoluto

Para este compromiso, la directiva decidió mover el juego al Memorial Coliseum en lugar de jugar en el BMO Stadium, su casa habitual. La apuesta fue adecuada, ya que con 75 mil 673 espectadores en las gradas, el encuentro entre LAFC e Inter Miami batió el récord de asistencia para un partido de apertura en la MLS.

La impresionante cifra de asistencia se quedó a las puertas del récord histórico de la MLS. Dicha marca pertenece al clásico de Los Ángeles entre LA Galaxy y LAFC, que congregó a 82 mil 110 aficionados en el Rose Bowl de Pasadena el 4 de julio de 2023.

Heung-Min Son se enfrenta a Ian Fray en el partido entre Inter Miami y LAFC | AP
Heung-Min Son se enfrenta a Ian Fray en el partido entre Inter Miami y LAFC | AP

¿Cómo terminó el partido?

Pese al récord, el estreno oficial de Lionel Messi en la Temporada 2026 no fue el esperado. Tras superar una molestia muscular que obligó a posponer un amistoso, el astro argentino llegó con lo justo al debut liguero y a pesar de las dudas sobre su titularidad, estuvo junto a Rodrigo De Paul en el once inicial del equipo dirigido por Javier Mascherano.

Sin embargo, el Inter Miami se vio superado con claridad por un LAFC contundente. El equipo local, liderado por la exestrella del Tottenham, Son Heung-min, aprovechó los errores defensivos de las Garzas para sentenciar el partido. David Martínez y Denis Bouanga marcaron en la primera mitad, mientras que Nathan Ordaz selló el 3-0 definitivo cerca del final.

En cuanto a Messi, el capitán de las Garzas tuvo un partido discreto e incluso en la transmisión se le vio a menudo frustrado por la falta de conexión con sus compañeros. El astro argentino buscó el balón constantemente, pero el equipo no logró asociarse con él de manera efectiva. Su acción más peligrosa fue un remate que se marchó rozando el poste izquierdo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Messi se enfrenta a Stephen Eustaquio durante el partido entre LAFC e Inter | AP
Messi se enfrenta a Stephen Eustaquio durante el partido entre LAFC e Inter | AP
Últimos videos
Lo Último
12:13 VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
12:09 Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
12:05 ¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
11:48 La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
11:34 Barcelona golea a Levante y se recupera el Liderato de LaLiga
11:28 Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco
11:11 Darío Benedetto se reencuentra con el gol tras 747 días de sequía
11:09 Narcobloqueos y quema de vehículos en Jalisco: activan código rojo tras violencia ligada al CJNG
10:47 Matan a hombre que ingresa a residencia de Trump con una escopeta ¿Cómo se encuentra el presidente y su esposa?
10:43 Al Qadasiya vs Al-Ettifaq: ¿Dónde y cuándo ver a Julián Quiñones?
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
Contra
22/02/2026
VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
Futbol
22/02/2026
Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
Contra
22/02/2026
¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
Empelotados
22/02/2026
La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
Jugadores de Barcelona felicitan a Fermín López por su gol ante Levante | AP
Futbol
22/02/2026
Barcelona golea a Levante y se recupera el Liderato de LaLiga
Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco
Contra
22/02/2026
Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco