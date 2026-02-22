Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cristiano Ronaldo reveló cuál será su futuro al final de la temporada

Cristiano Ronaldo con bisht l X:AlNassrFC
09:58 - 22 febrero 2026
El histórico delantero lusitano aseguró que su destino continúa en Arabía

Entre huelgas, dobletes y victorias, el capitán de la Selección de Portugal y del Al Nassr, Cristiano Ronaldo, reveló cuál será su próximo destino al finalizar la temporada, confirmando su permanencia en la Liga Profesional Saudí, reafirmando su compromiso con el club.

Cristiano Ronaldo quiere seguir aumentando su cuota de goles | X: @AlNassrFC

¿Qué dijo CR7?

Luego de su regreso con el equipo Saudí en la victoria ante el Al-Hazm de 2-0, el ‘Comandante’ fue cuestionado sobre su futuro, esto ante su protesta unas semanas atrás, mismas que crecieron los rumores de una posible salida a la MLS.

Cristiano Ronaldo entrenando con Al Nassr | @AlNassrFC_EN

 Ante las dudas y especulaciones, Cristiano aseguró que está feliz en Arabia, siendo un país que tiene contento a su futbol ya  su familia, por lo que reafirmó su compromiso de seguir compitiendo mano a mano con el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano
Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | @Cristiano

“Estoy muy feliz y como digo tantas veces, pertenezco a Arabia Saudí, es un país que nos recibió muy bien a mí, a mi familia y a mis amigos. Estoy feliz aquí y quiero seguir aquí. Y lo más importante es que seguimos adelante y que vamos líderes en la clasificación”, confesó el portugués.

Por los 1000 goles

Una de las subtramas que vive la carrera de Cristiano Ronaldo (sino es que la principal) es la meta de llegar a los 1000 goles, marca que está cada vez más cercana. Tras su doblete ante el Al-Hazm, el ‘Bicho’ alcanzó la cifra de 964 tantos en su carrera. 

Con la mira puesta en el título de liga, la Champions League Asiática y en el récord de goles, los próximos compromiso para Ronaldo y el Al Nassr será cruciales, aunados a la constante presión del mexicano, Julián Quiñones, en la lucha por el campeonato de goleo de la temporada actual.

Los próximos compromisos del Al Nassr serán ante el Al-Najma SC y el Al Feiha en la Liga Saudí. Por su parte, tendrán el juego correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final de la Copa AFC en contra del Al Wasl Football Club.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | AP
