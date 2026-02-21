Cristiano Ronaldo celebró con bisht ante la afición de Al Nassr tras sus 964 goles

El espectáculo fue redondo para Cristiano Ronaldo, quien no solo firmó un doblete en la contundente victoria 4-0 del Al Nassr sobre Al-Hazm, sino que también protagonizó una imagen cargada de simbolismo al colocarse un bisht al término del encuentro. La prenda tradicional árabe se convirtió en el detalle más comentado de la noche.

El delantero portugués abrió su cuenta personal con un remate certero dentro del área y más tarde amplió la ventaja con una definición que confirmó su vigencia goleadora llegando a 964 goles. Con el marcador resuelto y la afición entregada, el partido terminó siendo una auténtica fiesta para el conjunto de Riad, que dominó de principio a fin.

Sin embargo, más allá de los goles, el momento icónico llegó tras el silbatazo final. Ronaldo recibió un bisht (una túnica tradicional que suele utilizarse en ceremonias y ocasiones especiales en el mundo árabe) y no dudó en colocarse mientras saludaba a los aficionados y posaba para las cámaras. La escena evoca inevitablemente imágenes similares vistas en grandes celebraciones celebradas en la región.

Cristiano Ronaldo con bisht l X:AlNassrFC

¿El más respetable?

El gesto fue interpretado como una muestra de respeto y conexión cultural con Arabia Saudita, país que lo ha adoptado como una de sus principales figuras deportivas desde su llegada a la liga local. Lejos de mostrarse incómodo, el luso sonrió y levantó los brazos, asumiendo con naturalidad el significado del atuendo.

En lo estrictamente deportivo, el doblete reafirma su peso específico en el ataque del Al Nassr. A sus 41 años, el portugués continúa marcando diferencias en el área, liderando a su equipo tanto en goles como en carácter dentro del terreno de juego. Su presencia ha elevado el perfil competitivo del club y del torneo.

Cristiano Ronaldo celebrando con afición del Al Nassr l X:AlNassrFC

La goleada también envía un mensaje claro al resto de contendientes: Al Nassr está decidido a pelear por los primeros puestos. Con un funcionamiento ofensivo fluido y un Ronaldo en plena forma, el equipo mostró contundencia y ambición ante un Al-Hazm que poco pudo hacer para frenar la avalancha.

Cristiano Ronaldo celebrando tras doblete y 964 goles l X:AlNassrFC

Se une a la cultura árabe

En redes sociales, la imagen del bisht rápidamente se viralizó. Algunos aficionados la calificaron como una integración cultural significativa, mientras otros la compararon con momentos históricos en los que figuras globales han adoptado símbolos tradicionales en celebraciones deportivas.