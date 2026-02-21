Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿La próxima heredera? Chaco Giménez presume a su hija como capitana

Chaco Giménez, hoy analista de Fox Sports | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 17:39 - 21 febrero 2026
El analista de FOX Sports subió una historia con Sofía jugando con su equipo

Christian “Chaco” Giménez volvió a enternecer a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un momento muy especial: su hija Sofía Giménez disputando un partido de futbol con su equipo. La publicación llevaba un mensaje lleno de orgullo que la acompañó.

En la imagen se observa a Sofía participando en el juego, portando el gafete de capitana y mostrando liderazgo dentro del terreno. La joven futbolista empieza a pulir sus cualidades de cara a una carrera profesional.

Chaco Giménez con su hija l CAPTURA

¿Cuál fue el mensaje que contenía la imagen? 

Pero lo que más llamó la atención fue el texto que acompañó la historia: “Fan 1 de la capi @ssofiagimenezz”. Con esa frase breve pero contundente, el “Chaco” dejó claro que su apoyo es incondicional y que hoy su papel principal no es el de protagonista en la cancha, sino el de papá orgulloso desde la tribuna.

La historia que subió Chaco Giménez a instagram l CAPTURA

La escena muestra una faceta distinta del exmediocampista, recordado por su paso por clubes como Cruz Azul, donde se convirtió en referente y capitán. Ahora, la cinta parece tener continuidad en casa, con Sofía liderando a su equipo y escribiendo su propia historia en el futbol.

Giménez comparte con frecuencia estos momentos familiares. Para muchos, ver a una figura pública mostrar su lado más humano fortalece la conexión con los aficionados, quienes celebraron el gesto y aplaudieron el respaldo constante hacia su hija.

El orgullo paterno se percibe en cada imagen. Más allá del resultado del partido, lo que resalta es el acompañamiento, la presencia y el reconocimiento público al esfuerzo de Sofía. El mensaje no solo fue una declaración de apoyo, sino también una invitación a valorar el futbol formativo y el crecimiento de las nuevas generaciones.

Chaco Giménez esperaba más de Cruz Azul | IMAGO7

Empieza a labrar su camino 

Sofía, por su parte, continúa construyendo su camino en el deporte, con disciplina y pasión. Aunque inevitablemente su apellido genera comparaciones, también le abre reflectores que ella ha sabido asumir con personalidad y entrega dentro del campo.

Así, la historia compartida por Chaco Giménez trascendió como un gesto de amor y respaldo familiar. De ídolo en las canchas a “Fan 1” en las gradas, el exjugador demuestra que el futbol también se vive desde el corazón, especialmente cuando se trata de apoyar a la capitana de casa.

