¡De último momento! Jonathan González firma con San José Earthquakes
Jonathan González logró incorporarse en tiempo y forma con el conjunto de la MLS San Jose Earthquakes; el exfutbolista de Bravos de Juárez tiene nuevo equipo a solo horas de que de inicio la temporada
El técnico del conjunto californiano, Bruce Arena, emitió un comunicado de prensa con el que le dio la bienvenida al mexicoamericano y se mostró entusiasmado por la incorporación del nacido en California.
Jonathan es un veterano con experiencia en la Liga MX y a nivel internacional, que aporta profundidad a nuestro mediocampo
El mediocampista, de igual forma, se dijo emocionado de regresar a la ciudad en la que nació, destacando la pretemporada exitosa del equipo.
¿En qué equipos de Liga MX jugó Jonathan González?
González tuvo un gran paso por la Liga MX, destacando su etapa en Rayados de Monterrey, su paso por Rayos del Necaxa y Gallos Blancos del Querétaro, además del ya mencionado Juárez.