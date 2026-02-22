Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡De último momento! Jonathan González firma con San José Earthquakes

Jonathan González previo a un partido | IMAGO7
Jorge Armando Hernández 18:18 - 21 febrero 2026
A pocas horas del inicio de la temporada en MLS, el exjugador de FC Juárez encontró equipo

Jonathan González logró incorporarse en tiempo y forma con el conjunto de la MLS San Jose Earthquakes; el exfutbolista de Bravos de Juárez tiene nuevo equipo a solo horas de que de inicio la temporada

Jonathan González, en lamento durante un partido | IMAGO7

El técnico del conjunto californiano, Bruce Arena, emitió un comunicado de prensa con el que le dio la bienvenida al mexicoamericano y se mostró entusiasmado por la incorporación del nacido en California.

Bruce Arena, el técnico de San José Earthquakes| USSOCCER.COM

Jonathan es un veterano con experiencia en la Liga MX y a nivel internacional, que aporta profundidad a nuestro mediocampo

El mediocampista, de igual forma, se dijo emocionado de regresar a la ciudad en la que nació, destacando la pretemporada exitosa del equipo.

¿En qué equipos de Liga MX jugó Jonathan González?
Jonathan González en un partido de Rayados | IMAGO7

González tuvo un gran paso por la Liga MX, destacando su etapa en Rayados de Monterrey, su paso por Rayos del Necaxa y Gallos Blancos del Querétaro, además del ya mencionado Juárez.

