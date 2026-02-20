Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cristiano amenaza a Quiñones? El mensaje de Ronaldo que inquieta a la Liga Árabe

Cristiano Ronaldo entrenando con Al Nassr | @AlNassrFC_EN
Emiliano Arias Pacheco 17:20 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El astro lusitano utilizó sus redes sociales para mostrar parte de su impecable técnica de trabajo

Julián Quiñones fue la gran noticia del día en la Liga Profesional Saudí, todo gracias a su impresionante hat-trick ante Al Okhdood Club. Además de ayudar a sumar tres puntos de oro para su equipo, Al Qadisiya, el nacionalizado mexicano superó a Cristiano Ronaldo en la Tabla de Goleadores.

El Comandante utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje que, aunque no fue dedicado para el exjugador del América, Atlas, Tigres y Lobos BUAP, sí se tomó como una advertencia. 

Acompañado de dos fotografías, entrenando con el Al Nassr, el astro lusitano publicó: "nos elevamos a través del trabajo duro". Los comentarios en la publicación del Bicho se inundaron alentando su ética de trabajo impresionante, sin importar la edad y demás.

¿Cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

Después de una serie de polémicas en las que estuvo envuelto Cristiano Ronaldo y el Al Nassr, el delantero portugués volvió a la actividad con su equipo hace una semana. Ahora, Los Caballeros de Najd buscarán la forma de seguir en la lucha de los primeros puestos de la Liga Profesional Saudí.

El conjunto de Cristiano Ronaldo enfrentará el sábado 21 de febrero del 2026, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), a Al-Hazm Rass. En caso de ganar, el conjunto de la ciudad de Riad podría llegar a la segunda o primera posición, dependiendo de otros resultados.

Cristiano Ronaldo entrenando con Al Nassr | @AlNassrFC_EN

La Tabla de Goleadores de la Liga Profesional Saudí

Como se mencionó al principio, además de los tres goles que hizo Julián Quiñones con el Al-Qadisiya, logró ser el segundo máximo goleador en solitario de la Liga Profesional Saudí. El oriundo de Magüí Payán, Colombia, estaba empatado en tanto con Cristiano Ronaldo, pero ahora el jugador de la Selección Mexicana cuenta con 21 dianas.

Pese a todo, el máximo goleador -hasta el momento- en la Liga Profesional Saudí es Ivan Toney, delantero del Al-Ahli Saudi. El ariete británico también anotó un hat-trick en su último compromiso en el campeonato de Arabia Saudita. 

Julián Quiñones gol para Al Qadasiya | @AlQadsiahEN
Últimos videos
Lo Último
18:50 Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo
18:37 ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
18:34 ¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?
18:29 ¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?
18:26 Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: cuando el sueño olímpico se hereda de madre a hijo
18:25 Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada
18:12 Abierto Mexicano de Tenis 2026 y una experiencia premium: Caliente.mx prepara algo especial para sus usuarios y los aficionados al tenis
18:04 Esto dijo Elías Montiel sobre fichaje de Obed Vargas al Atlético de Madrid
18:01 Víctor Velázquez visita La Noria previo al encuentro entre Cruz Azul y Chivas
17:45 Estadio AKRON responde a Jana Gutiérrez tras criticas al césped del recinto
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol ¡Sorpresa! Luis Fernando Tena apunta a Europa
4
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
5
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
6
Contra ¡Shakira GRATIS en el Zócalo! Confirma concierto en CDMX para el próximo 1 de marzo
Te recomendamos
Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo
Futbol
20/02/2026
Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo
¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Futbol
20/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?
NFL
20/02/2026
¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?
¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?
Contra
20/02/2026
¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: cuando el sueño olímpico se hereda de madre a hijo
Opinión
20/02/2026
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: cuando el sueño olímpico se hereda de madre a hijo
Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada
Futbol
20/02/2026
Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada