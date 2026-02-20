¿Cristiano amenaza a Quiñones? El mensaje de Ronaldo que inquieta a la Liga Árabe

Julián Quiñones fue la gran noticia del día en la Liga Profesional Saudí, todo gracias a su impresionante hat-trick ante Al Okhdood Club. Además de ayudar a sumar tres puntos de oro para su equipo, Al Qadisiya, el nacionalizado mexicano superó a Cristiano Ronaldo en la Tabla de Goleadores.

El Comandante utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje que, aunque no fue dedicado para el exjugador del América, Atlas, Tigres y Lobos BUAP, sí se tomó como una advertencia.

Acompañado de dos fotografías, entrenando con el Al Nassr, el astro lusitano publicó: "nos elevamos a través del trabajo duro". Los comentarios en la publicación del Bicho se inundaron alentando su ética de trabajo impresionante, sin importar la edad y demás.

We rise through hard work. 💪 pic.twitter.com/7oozwGPyE0 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 20, 2026

¿Cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

Después de una serie de polémicas en las que estuvo envuelto Cristiano Ronaldo y el Al Nassr, el delantero portugués volvió a la actividad con su equipo hace una semana. Ahora, Los Caballeros de Najd buscarán la forma de seguir en la lucha de los primeros puestos de la Liga Profesional Saudí.

El conjunto de Cristiano Ronaldo enfrentará el sábado 21 de febrero del 2026, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), a Al-Hazm Rass. En caso de ganar, el conjunto de la ciudad de Riad podría llegar a la segunda o primera posición, dependiendo de otros resultados.

Cristiano Ronaldo entrenando con Al Nassr | @AlNassrFC_EN

La Tabla de Goleadores de la Liga Profesional Saudí

Como se mencionó al principio, además de los tres goles que hizo Julián Quiñones con el Al-Qadisiya, logró ser el segundo máximo goleador en solitario de la Liga Profesional Saudí. El oriundo de Magüí Payán, Colombia, estaba empatado en tanto con Cristiano Ronaldo, pero ahora el jugador de la Selección Mexicana cuenta con 21 dianas.

Pese a todo, el máximo goleador -hasta el momento- en la Liga Profesional Saudí es Ivan Toney, delantero del Al-Ahli Saudi. El ariete británico también anotó un hat-trick en su último compromiso en el campeonato de Arabia Saudita.