Futbol

El Al Nassr avanza en la Champions de Asia sin Cristiano Ronaldo

Al Nassr tras derrotar al Arkadag en la Liga de Campeones de la AFC I X:@AlNassrFC_EN
Associated Press (AP) 17:25 - 18 febrero 2026
El equipo del lusitano avanzó sin problemas a la siguiente etapa del certamen

El Al Nassr se clasificó este miércoles para los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la AFC Dos tras vencer por 1-0 al Arkadag FC de Turkmenistán, asegurando su pase con un marcador global de 2-0. La ausencia de Cristiano Ronaldo fue la nota destacada del encuentro.

El astro portugués de 41 años, quien había regresado a la acción el sábado pasado después de perderse tres partidos consecutivos en medio de rumores sobre un supuesto descontento con la directiva del club, presenció el partido desde la grada.

Victoria de Al Nassr en la Liga de Campeones AFC I X:@AlNassrFC_EN

Según informan medios locales, el cinco veces ganador del Balón de Oro está siendo reservado para los compromisos de la Saudi Pro League y las fases decisivas de la competición continental. Ronaldo aún busca su primer gran trofeo desde que fichó por el club de Riad en diciembre de 2022.

En la siguiente ronda, el Al Nassr se enfrentará al Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. El partido de ida de los cuartos de final de la segunda competición de clubes de Asia se disputará el 3 de marzo.

Al Nassr festejando | @Cristiano

Así queda el resto de la competición asiática

En la máxima categoría, la Liga de Campeones Élite de la AFC, Japón y Corea del Sur lograron clasificar a tres y dos equipos respectivamente para los octavos de final en la zona este. Los ocho mejores de cada uno de los dos grupos de 12 equipos avanzan a la siguiente fase.

Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano
Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | @Cristiano

El Johor Darul Tazim de Malasia y el Buriram United de Tailandia también sellaron su pase, mientras que el Melbourne City se convirtió en el segundo equipo australiano en alcanzar los octavos de final desde 2016.

En la zona oeste, los clubes de Arabia Saudí, conocidos por su gran inversión económica, dominaron la fase de grupos. El Al Hilal, el Al Ahli y el Al Ittihad finalizaron entre los cuatro primeros. El Tractor de Irán ocupó el tercer lugar, mientras que los equipos cataríes Al Duhail y Al Sadd avanzaron junto al Al Wahda.

Los partidos de ida de los octavos de final de la máxima competición están programados para los días 2 y 3 de marzo.

Afición del Al Nassr l X:AlNassrFC_EN
