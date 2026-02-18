¡Batacazo! Bodo Glimt vence a Inter de Milán en Champions League

El Bodo Glimt demostró este miércoles que sus victorias ante el Manchester City y el Atlético de Madrid no fueron casualidad. En una noche histórica bajo el frío del Círculo Polar, el equipo local superó 3-1 con autoridad al Inter de Milán de Cristian Chivu. Los lombardos, que marchan con paso firme en la Serie A, sufrieron para adaptarse a las condiciones de un campo que se convirtió en una trampa para avanzar en Champions League.

Así fue la victoria del Bodo Glimt sobre Inter de Milán

La escuadra italiana intentó adueñarse del ritmo del partido mediante la circulación de Nicolò Barella y Henrikh Mkhitaryan. A pesar de los esfuerzos por generar profundidad por las bandas, el sistema defensivo noruego se mantuvo ordenado y listo para el contragolpe. Una de las primeras ocasiones claras nació de una incursión de Matteo Darmian, pero el remate de Mkhitaryan no encontró la dirección correcta hacia la portería de Nikita Haikin.

El marcador se inauguró al minuto 20 tras una asociación colectiva que dejó sin respuesta a la zaga visitante. Kasper Hogh asistió de tacón a Sondre Brunstad Fet, quien definió con un potente disparo para desatar la euforia en el Aspmyra Stadion. Este golpe inicial obligó al Inter a adelantar líneas, para encontrar en Darmian su principal arma ofensiva, aunque un remate suyo terminó impactando en la madera.

La reacción interista llegó de la mano de Pio Esposito, quien aprovechó su gran estado de forma para nivelar las fuerzas antes del descanso. El delantero no falló frente al arco y devolvió la esperanza a los seguidores italianos que viajaron al norte de Europa. Durante ese tramo, el portero Haikin se convirtió en figura al detener los intentos constantes de Barella, para mantener el empate de forma momentánea.

En la segunda mitad, el Inter estuvo cerca de darle la vuelta al marcador con un disparo de Lautaro Martínez que se estrelló nuevamente en el poste. El guardameta suizo Yann Sommer también tuvo intervenciones destacadas al ganarle un duelo individual a Hogh en el área. Sin embargo, cuando el encuentro parecía entrar en una fase de tregua, la ofensiva del Bodo Glimt volvió a encenderse con una contundencia implacable.

Jens Petter Hauge aprovechó una desatención defensiva para devolverle la ventaja al conjunto noruego en el tramo final del partido. Apenas unos instantes después, Kasper Hogh puso tierra de por medio al anotar el tercer tanto que dejó a los "nerazzurri" contra las cuerdas. El equipo de Chivu buscó desesperadamente recortar la diferencia en los minutos restantes, pero la solidez local impidió cualquier intento de remontada.

¿Fuertes esperanzas en Bodo Glimt en Champions League?

Con este resultado de 3-1, el Bodo Glimt viajará a Italia con una renta sumamente valiosa para el duelo de vuelta. El Inter de Milán deberá apelar a la mística de San Siro en seis días para intentar revertir una eliminatoria que se le ha complicado sobremanera. La eficacia del cuadro nórdico en casa sigue siendo su mejor carta de presentación en esta edición de la Liga de Campeones.

La derrota representa un duro golpe para el proyecto de Chivu, que ahora está obligado a realizar un partido perfecto en casa. El futbol europeo se rinde ante la valentía de un equipo que no teme enfrentarse a los presupuestos más altos del continente. La vuelta en Milán promete ser un duelo de alta intensidad donde el Inter se jugará su permanencia en la máxima competición.