NFL

¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?

San Francisco 49ers volverá a México | AP
Emiliano Arias Pacheco 18:34 - 20 febrero 2026
La institución de la bahía visitará el Estadio Banorte como parte de los juegos internacionales de la NFL

La NFL anunció lo que todos queríamos escuchar: el regreso a nuestro país. El equipo que fungirá como local en el Estadio Azteca -ahora Banorte- serán los San Francisco 49ers, razón suficiente para instaurar un par de récords importantes en la historia de la mejor liga del mundo y en nuestro país.

¿Qué récords romperán los San Francisco 49ers en México?

Mayor distancia en una sola temporada

El equipo de la bahía no solo jugará en la Ciudad de México, sino que será uno de los equipos que debutarán en Melbourne, Australia, junto a Los Angeles Rams. Por decir lo menos, los San Francisco 49ers no estarán en dos juegos internacionales, sino que será toda una gira mundial.

Además de esos dos partidos fuera de la Unión Americana, los Niners tendrán dos juegos de visitante de costa a costa. Los New York Giants y los Atlanta Falcons serán esos dos rivales incómodos y con grandes horas de viaje para Kyle Snahanan y compañía, con un aproximado de más de 611,55.072 kilómetros con todos en gira.

George Kittle en el Estadio Azteca en su última visita con los 49ers | IMAGO7

Primer equipo en jugar en tres países diferentes

Como se mencionó anteriormente, los San Francisco 49ers estarán en dos partidos internacionales, por lo que serán el primer equipo en jugar en tres países distintos en una sola temporada. Además, Brock Purdy puede convertirse en el primer mariscal de campo en lanzar -por lo menos- un pase de anotación en las tres latitudes mencionadas.

Equipo con más juegos de NFL en Temporada Regular en México

Con el anuncio de manera oficial de los San Francisco 49ers en México, ahora solamente falta conocer a su rival. Los posibles rivales son: Las Vegas Raiders, los Miami Dolphins, los Denver Broncos, los Philadelphia Eagles, los Washington Commanders, los Minnesota Vikings y sus tres rivales divisionales (Rams, Seahawks y Cardinals).

En caso de que la NFL no elija ni a los Raiders ni a Arizona como sus rivales, los Niners se convertirán en el equipo con mayor cantidad de partidos en Temporada Regular en nuestro país; aunque aún no es el equipo de NFL con más juegos en México.

Estadio Azteca y la NFL en 2022 | IMAGO7

¿Quién es el equipo con mayor cantidad de juegos de la NFL en México?

Pese a que serán el equipo con más partidos de Temporada Regular de la NFL en México, los San Francisco 49ers aún no son el equipo con más juegos en total en nuestro país. Los Gambusinos se quedarán a un partido de igualar la marca de los Dallas Cowboys, quienes han visitado territorio nacional en cuatro ocasiones, aunque todos en pretemporada.

En 1994, 1996, 1998 y 2001, el equipo de la Estrella Solitaria visitó México, tres en la CDMX y una más en Monterrey. El balance del equipo de América fue de tres derrotas y solamente una victoria en territorio mexicano.

NFL en México | AP
