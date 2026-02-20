¿Qué le habrán dado al Bicho? Cristiano Ronaldo fue captado teniendo una impresión de asombro viendo su celular

Durante el juego del Al-Nassr frente al FK Arkadag, Cristiano Ronaldo fue captado teniendo una curiosa reacción en los palcos del estadio, reacción que le dio la vuelta a todo el mundo, cuestionándose de qué pudo ser.

Todo gira alrededor de Cristiano Ronaldo

El delantero portugués no estuvo presente en el juego por decisiones del cuerpo técnico, pero sí estaría presente en los palcos apoyando al equipo.

El juego tuvo muy poco que rescatar, por lo que todos los reflectores se los llevó Cristiano Ronaldo, ya que, como es de costumbre en los juegos del Al-Nassr, el luso siempre es el centro de atención.

Cristiano Ronaldo en partido del Al Nassr l @AlNassrFC_EN

En un momento, se le vio a Cristiano hacer un gesto muy particular al ver su teléfono, por lo que los aficionados se preguntaron qué es lo que observaba; otros aprovecharon para hacer algunos memes aprovechando la situación.

Cristiano Ronaldo en entrenamiento con Al Nassr l X:AlNassrFC_EN

¿Cómo le fue al Al-Nassr?

El equipo de Cristiano pasó con un gol de vestidor de Abdulrahman Ghareeb, gol que definiría todo el partido, ya que, a pesar del dominio de posición del Al-Nassr, no lograron ampliar más el marcador.

El equipo del luso avanzó a la siguiente ronda del torneo continental asiático (fase eliminatoria) gracias al resultado global de la serie (2-0). Continuando con sus aspiraciones de consagrarse con ese título y en busca de ser el 1.º de Ronaldo en tierras árabes.