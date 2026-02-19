¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia

América no sólo es la peor ofensiva de este Clausura 2026 con apenas tres goles anotados en seis jornadas disputadas, sino que esta cuota es la más estéril en la historia de la institución que data de 1916, junto a otras dos temporadas con la misma cantidad de Fechas celebradas.

Al igual que en el actual certamen, la escuadra azulcrema también sumó una tercia de tantos en las primeras seis jornadas, en las temporadas 1957-58 y la 1988-89, lo que representa un promedio de 0.5 anotaciones por encuentro.

América sumó su cuarto juego en blanco de este torneo contra Chivas. | MEXSPORT

LA PRIMERA SEQUÍA

La primera ocasión, bajo el mando de Fernando Marcos, le marcaron un gol a Morelia, León y Zacatepec, obra de José González, Francisco Campana y Antonio Figueroa, en las Fechas 1, 4 y 6, respectivamente; este lento inicio anotador derivó en que los entonces Cremas terminaran en la novena posición general, entre 13 equipos.

Los Cremas de 1957, en el Estadio Olímpico. l MEXSPORT

INICIO LENTO QUE ACABA EN EL 'BI'

En la segunda, América únicamente le marcó a dos de los seis rivales que enfrentó en las seis primeras Fechas, Atlas (Gonzalo Farfán), en la Jornada 3, y Atlético Potosino (Antonio Carlos Santos y Carlos Hermosillo), en la 4; sin embargo, al final los azulcremas lograron levantar el vuelo hasta consumar el Bicampeonato de Liga, bajo la dirección del brasileño Jorge Vieira.

Las Águilas conquistaron el Bicampeonato de Liga en la campaña 1988-89. l MEXSPORT

LA HISTORIA SE REPITE

Pasaron 37 años y tres meses para que el ‘Ame’ igualara el peor registro ofensivo de su historia en este Clausura 2026, donde solamente han sacudido las redes en la Jornada 4, contra Necaxa (Brian Rodríguez y Víctor Dávila) y en la Fecha 5, frente a Rayados (Alejandro Zendejas).

Henry Martín fue controlado por el Rebaño en el reciente Clásico Nacional. l MEXSPORT

La actualidad en ataque del club americanista, antes del actual torneo, contrasta notoriamente con el registro anotador de 1.76 por partido (198 goles en 112 partidos de Liga y Liguilla), desde que llegó al banquillo el timonel brasileño André Jardine para el Apertura 2023.

PEORES OFENSIVAS DEL 'AME'

GOLES ANOTADOS TEMPORADA JORNADAS 3 Cla. 2026 6 3 1988-89 6 3 1957-58 6 4 México 70 6 5 Cla. 2008 6 5 Inv. 2001 7* 5 México 86 6 5 1972-73 6 5 1964-65 6 * América descansó en la Jornada 5.