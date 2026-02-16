Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Guiño a la Liga MX? Weston McKennie reafirma su pasión por América

Weston McKennie con la Selección de Estados Unidos | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:38 - 16 febrero 2026
El mediocampista de la Juventus destacó su estrecha relación con Alejandro Zendejas

La conexión entre las figuras de la Selección de Estados Unidos y el fútbol mexicano ha sumado un nuevo capítulo de fraternidad. Weston McKennie, actual figura de la Juventus, ha vuelto a poner a America en el centro de la conversación internacional al reiterar su respaldo absoluto al conjunto de Coapa, motivado por una amistad que trasciende las canchas.

No es la primera vez que el texano manifiesta su simpatía por los colores azulcremas. Desde 2025, tras una actuación destacada en la UEFA Champions League donde anotó frente al PSV, McKennie ya había dejado clara su postura. Sin embargo, en declaraciones recientes para TNT Sports, el futbolista profundizó en las razones personales que lo mantienen ligado emocionalmente al equipo mexicano.

McKennie en celebración con la Juventus | AP
McKennie en celebración con la Juventus | AP

El motor de este apoyo es Alejandro Zendejas, extremo del América y compañero de McKennie en el combinado nacional estadounidense. Según el mediocampista de la "Vecchia Signora", su lealtad no es producto del azar, sino de una historia de vida compartida desde la niñez.

McKennie y Thuram en celebración | AP
McKennie y Thuram en celebración | AP

Al ser cuestionado sobre su preferencia en el fútbol de México, el estadounidense fue tajante. "Zendejas siempre, siempre, por seguro". Además, compartió que el propio futbolista del América ha estado al tanto de sus menciones y le ha agradecido el apoyo público en diversas ocasiones.

Esta relación ha provocado que McKennie siga de cerca la actualidad del club más ganador de México, enviando incluso un mensaje directo a la fanaticada que semana a semana apoya a su amigo en el Estadio Azteca. "Siempre apoyo donde sea, por seguro... Mucha suerte, amigos", concluyó el jugador.

Alejandro Zendejas celebra su gol con Américan | IMAGO 7
Alejandro Zendejas celebra su gol con Américan | IMAGO 7

Aunque McKennie se mantiene como una pieza clave en el esquema de la Juventus en la Serie A de Italia, sus constantes menciones al América alimentan la narrativa de una de las amistades más sólidas dentro del fútbol profesional contemporáneo, tendiendo puentes entre la élite europea y la Liga MX.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

