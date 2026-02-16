Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“América tiene que ser más humilde”: Hermosillo arremete tras Clásico Nacional

HENRY MARTÍN ROTA
HENRY MARTÍN ROTA
Ramiro Pérez Vásquez 07:55 - 16 febrero 2026
El exfutbolista y ahora analista lanzó una dura crítica

Carlos Hermosillo dejó una dura crítica al CF América tras la derrota en el Clásico Nacional ante el CD Guadalajara. El analista de FOX Sports no dejó pasar el momento en La Última Palabra para lanzar sus comentarios a los jugadores, en especial a Henry Martín.

Y es que, ‘El Grandote de Cerro Azul’ resaltó la soberbia con la que se mostró el atacante azulcrema previo al partido ante los medios de comunicación: “A veces hay que callar. Esta es la parte de la soberbia que deben dejar de lado y callarse un poquito.

“Henry Martín dijo antes del partido que eran los favoritos y que eran los mejores. Pero hoy América tendría que callar un poco y ser mucho más humilde porque le pasaron por encima”, catapultó durante el debate en a mesa de FOX Sports.

Carlos Hermosillo arremete contra compañero | CAPTURA

¿Cómo fue la victoria de Chivas?

Chivas redendeó el festejo por el 484 aniversario de la fundación de Guadalajara, el equipo Rojiblanco le regaló una alegría a su afición, ante el acérrimo rival y de paso poner su marca con seis juegos al hilo con victoria en el inicio del Clausura 2026.

Los de Milito mostraron su armadura desde los primeros segundos del cotejo, antes de cruzar los dos minutos, a través de un desborde por la banda derecha por parte de Richard Ledezma dejaría un centro exquisito en los linderos del área chica en donde el goleador aparecería madrugando a la defensa; sin embargo, su contacto se iría por arriba del travesaño.

Chivas festeja victoria ante América, Clausura 2026 | IMAGO7

Cerca del descanso llegó la recompensa. En un tiro de esquina, Efraín Álvarez envió un servicio preciso al primer poste; Diego Campillo peinó el balón y dejó el esférico a merced de la “Hormiga” González, quien no perdonó y desató la locura en las tribunas.

Tan solo minutos más tarde el propio Ledezma provocaría con otra jugada de peligro tras hacer recorte y dejar pagando a la defensiva de los azulcrema para acomodarse y lanzar un zurdazo con comba que no terminó por cerrar lo suficiente.

Henry Martín lamentándose I IMAGO7

¿Cuál es el próximo de Chivas?

Las Chivas buscarán extender su racha ganadora a siete juegos cuando visite el Estadio Cuauhtémoc para medirse al Cruz Azul en la séptima fecha del Clausura 2026, juego al que llegan con 18 unidades en el liderato, tan solo 5 puntos por encima de La Máquina.

