VIDEO: Aldo de Nigris sufre aparatosa caída en el Carnaval de Mazatlán

El nombre de Aldo de Nigris se volvió tendencia en las últimas horas luego de que, durante su participación en el Carnaval de Mazatlán, sufrió una aparatosa caída en un carro alegórico, la cual pudo ocasionarle severas lesiones en cabeza y columna vertebral.

Aldo de Nigris se volvió tendencia en redes sociales durante las últimas horas/IG: @aldotdenigris

La caída que encendió las alarmas

El ganador de la edición 2025 de La Casa de los Famosos fue uno de los tantos famosos invitados a participar en el tradicional Carnaval de Mazatlán. Desfiló la noche del domingo en un espectacular carro alegórico, desde donde saludó a los asistentes que lo reconocieron por su faceta como influencer y por ser sobrino de Poncho de Nigris.

Sin embargo, las cosas se pusieron tensas cuando Aldo, con vaso en mano, tuvo un descuido al soltarse del barandal de seguridad justo cuando el carro alegórico aceleró.

El jalón provocó que el regiomontano perdiera el equilibrio y cayera al piso del vehículo.

Aunque se ve que le dolió, Aldo de inmediato se incorporó para mostrar que estaba bien/TikTok: @jhonnypalaciosoficial

Golpe en espalda y cabeza

En los videos que ya se han hecho virales en redes sociales se observa que Aldo primero se balancea hacia adelante y luego, tras el arranque del carro, cae violentamente hacia atrás, aproximadamente desde un metro de altura. El impacto habría sido en espalda, columna vertebral y cabeza.

En el clip también se aprecia que Aldo hace gestos de dolor; sin embargo, de inmediato levanta los pulgares en señal de que está bien, sonríe y se reincorpora para seguir bailando, como si nada hubiera pasado.

#AldoDeNigris #mazatlan #Tendencia #Noticias ♬ sonido original - JLP Creators @jhonnypalaciosoficial 🎭🔥 Lo que pasó en el Carnaval de Mazatlán dejó a todos con el corazón en la mano… Durante su participación en el desfile, Aldo de Nigris sufrió una caída que rápidamente se volvió tema en redes. Afortunadamente, todo quedó en un susto y el momento no pasó a mayores. 🙌 Entre la emoción, la energía del público y la fiesta que caracteriza al Carnaval de Mazatlán, estos imprevistos pueden ocurrir. Lo importante es que el ánimo no cayó… ¡y la celebración siguió con toda la vibra! 🎉💃🕺 Porque así es Mazatlán : alegría, intensidad y pasión en cada paso. #carnavaldemazatlan

¿Se afectará su pelea contra Nicola Porcella?

Hasta el momento no hay un reporte oficial sobre el estado de salud de Aldo de Nigris. No obstante, se espera que se encuentre bien y que esta caída no provoque la cancelación de su pelea contra Nicola Porcella, programada para el próximo 15 de marzo dentro de la función de exhibición llamada Ring Royale.



El evento es organizado por Poncho de Nigris y reunirá a otras personalidades del espectáculo como Abelito, Karely Ruiz, Carlos Trejo y Alfredo Adame. Por ahora, el influencer no ha informado si sufrió alguna lesión de consideración.