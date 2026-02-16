Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Aldo de Nigris sufre aparatosa caída en el Carnaval de Mazatlán

Aldo de Nigris sufrió una aparatosa caída en el Carnaval de Mazatlán/TikTok: @jhonnypalaciosoficial
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:53 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El ganador de La Casa de los Famosos se golpeó cabeza, espalda y columna vertebral

El nombre de Aldo de Nigris se volvió tendencia en las últimas horas luego de que, durante su participación en el Carnaval de Mazatlán, sufrió una aparatosa caída en un carro alegórico, la cual pudo ocasionarle severas lesiones en cabeza y columna vertebral.

Aldo de Nigris se volvió tendencia en redes sociales durante las últimas horas/IG: @aldotdenigris

La caída que encendió las alarmas

El ganador de la edición 2025 de La Casa de los Famosos fue uno de los tantos famosos invitados a participar en el tradicional Carnaval de Mazatlán. Desfiló la noche del domingo en un espectacular carro alegórico, desde donde saludó a los asistentes que lo reconocieron por su faceta como influencer y por ser sobrino de Poncho de Nigris.


Sin embargo, las cosas se pusieron tensas cuando Aldo, con vaso en mano, tuvo un descuido al soltarse del barandal de seguridad justo cuando el carro alegórico aceleró.


El jalón provocó que el regiomontano perdiera el equilibrio y cayera al piso del vehículo.

Aunque se ve que le dolió, Aldo de inmediato se incorporó para mostrar que estaba bien/TikTok: @jhonnypalaciosoficial

Golpe en espalda y cabeza

En los videos que ya se han hecho virales en redes sociales se observa que Aldo primero se balancea hacia adelante y luego, tras el arranque del carro, cae violentamente hacia atrás, aproximadamente desde un metro de altura. El impacto habría sido en espalda, columna vertebral y cabeza.


En el clip también se aprecia que Aldo hace gestos de dolor; sin embargo, de inmediato levanta los pulgares en señal de que está bien, sonríe y se reincorpora para seguir bailando, como si nada hubiera pasado.

@jhonnypalaciosoficial 🎭🔥 Lo que pasó en el Carnaval de Mazatlán dejó a todos con el corazón en la mano… Durante su participación en el desfile, Aldo de Nigris sufrió una caída que rápidamente se volvió tema en redes. Afortunadamente, todo quedó en un susto y el momento no pasó a mayores. 🙌 Entre la emoción, la energía del público y la fiesta que caracteriza al Carnaval de Mazatlán, estos imprevistos pueden ocurrir. Lo importante es que el ánimo no cayó… ¡y la celebración siguió con toda la vibra! 🎉💃🕺 Porque así es Mazatlán : alegría, intensidad y pasión en cada paso. #carnavaldemazatlan #AldoDeNigris #mazatlan #Tendencia #Noticias ♬ sonido original - JLP Creators

¿Se afectará su pelea contra Nicola Porcella?

Hasta el momento no hay un reporte oficial sobre el estado de salud de Aldo de Nigris. No obstante, se espera que se encuentre bien y que esta caída no provoque la cancelación de su pelea contra Nicola Porcella, programada para el próximo 15 de marzo dentro de la función de exhibición llamada Ring Royale.



El evento es organizado por Poncho de Nigris y reunirá a otras personalidades del espectáculo como Abelito, Karely Ruiz, Carlos Trejo y Alfredo Adame. Por ahora, el influencer no ha informado si sufrió alguna lesión de consideración.

Se teme que su pelea en Ring Royale pueda ser cancelada por esta caída/IG: @ringroyalefights
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
11:00 ¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
10:21 VIDEO: Captan OVNI sobrevolando la Ciudad de México
10:05 Agenda del 16 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno
09:33 Oficial: Barcelona renueva, pero entra en rotación con Spa en el calendario de Fórmula 1
09:26 X sufre caída a nivel mundial: Usuarios de Twitter reportan fallas en el feed
09:21 Isaac Del Toro se impone en la primera etapa del UAE Tour 2026
09:20 Neymar cumple sueño de abuelita en el futbol brasileño
09:12 Carlo Ancelotti disfruta del Carnaval de Río junto a la leyenda Ronaldo Nazário
09:10 Expulsión De Scarlett Camberos Y Le Gritan De Todo A La Silbante
09:05 ¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ FUERA ANTHONY MARTIAL?
Tendencia
1
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
2
Futbol Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"
3
Opinión El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta
4
Contra Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos
5
Opinión Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite
6
Futbol Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”
Te recomendamos
¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
Futbol
16/02/2026
¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
VIDEO: Captan OVNI sobrevolando la Ciudad de México
Contra
16/02/2026
VIDEO: Captan OVNI sobrevolando la Ciudad de México
Agenda del 16 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Otros Deportes
16/02/2026
Agenda del 16 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Oficial: Barcelona renueva, pero entra en rotación con Spa en el calendario de Fórmula 1
Fórmula 1
16/02/2026
Oficial: Barcelona renueva, pero entra en rotación con Spa en el calendario de Fórmula 1
X sufre caída a nivel mundial: Usuarios de Twitter reportan fallas en el feed
Contra
16/02/2026
X sufre caída a nivel mundial: Usuarios de Twitter reportan fallas en el feed
Isaac Del Toro se impone en la primera etapa del UAE Tour 2026
Otros Deportes
16/02/2026
Isaac Del Toro se impone en la primera etapa del UAE Tour 2026