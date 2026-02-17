Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Erick 'Cubo' Torres festeja el gran momento de la Hormiga González: 'demostró de lo que somos capaces'

Erick Torres habló sobre el gran momento que vive Armando González | MEXSPORT
Erick Torres habló sobre el gran momento que vive Armando González | MEXSPORT
Rafael Trujillo 18:51 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exgoleador de Chivas se mostró contento por el momento goleador rojiblanco

El futbolista mexicano e ídolo de Armando 'Hormiga' González, Erick 'Cubo' Torres, ha expresado su admiración por nuevo goleador del Guadalajara. Torres lo calificó como una figura clave para el porvenir del balompié nacional y festejó el buen momento que está viviendo en la Liga MX.

González se ha convertido en un referente en el esquema de Gabriel Milito. En sus dos torneos bajo el mando del argentino, la Hormiga ya acumula 17 anotaciones en 24 partidos disputados, siendo uno de los más grandes goleadores en el futbol mexicano.

En su último partido, el delantero del Rebaño Sagrado, marcó el único tanto en la victoria ante América en el Clásico Nacional. González homenajeó al Cubo al festejar tal y como lo hacía el ahora delantero de Municipal Liberia.

Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7
Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7

Elogia el momento del delantero

Es este buen momento el que ha destacado Erick Torres. El exgoleador de Chivas, Pumas y Cruz Azul, aseguró que está muy contento por el título de goleo de la Hormiga el torneo pasado especialmente "que haya sido de Chivas, porque soy chiva de hueso colorado".

Para el Cubo, el éxito de González 'un golpe de autoridad de lo que mexicano puede hacer. (González) demostró que somos capaces de competirle a los extranjeros'.
Hormiga González celebra su gol ante América | MEXSPORT
Hormiga González celebra su gol ante América | MEXSPORT

Un llamado a la competencia interna

Más allá de su alegría por el logro de un canterano rojiblanco, Torres espera que el éxito de González inspire a otros atacantes mexicanos a dar un paso al frente. Considera que una mayor competencia por el puesto de centro delantero beneficiaría directamente a la Selección Mexicana, elevando el nivel ofensivo del equipo nacional.

"Ojalá que vengan muchos más; es el futuro del futbol mexicano y está levantando la mano. Si hay un campeón de goleo de Pumas, Tigres o Cruz Azul, le cae muy bien a la Selección, al país y a la Liga MX. Ojalá que salgan muchos centro delanteros más porque los necesitamos", comentó en entrevista para el Universal.

Cubo Torres celebra un gol con AD Municipal Liberia | IG @admliberia

Los consejos para el joven goleador

A pesar del gran momento que vive la Hormiga, Torres enfatizó la necesidad de que el joven jugador reciba una buena orientación para no desviarse y poder consolidar su carrera.

"Creo que es importante aconsejarlo bien, que siga teniendo buenas bases y los pies en la tierra. Tuvo un ejemplo muy grande como Javier Hernández en el vestidor y creo que está muy bien arropado. Que la directiva se encargue de pulirlo para que se pueda consolidar y que siga demostrando que hay jóvenes mexicanos de calidad", concluyó.

Últimos videos
Lo Último
20:26 Cierres en Periférico Norte 2026: tramos bloqueados, alternativas viales y cómo afectará la movilidad
20:15 Aficionados de Bravos aprovechan San Valentín y realizan boda colectiva en el Estadio Olímpico
19:57 Dolphins inician reconstrucción y planean varios recortes importantes
19:00 CFE, ICA y Gobierno de CDMX supervisan sistema eléctrico del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026
18:51 Erick 'Cubo' Torres festeja el gran momento de la Hormiga González: 'demostró de lo que somos capaces'
18:48 "Girona se lo ha merecido": Hansi Flick fue autocrítico tras derrota de Barcelona en LaLiga
18:46 Liga MX: Los mejores inicios perfectos de la historia
18:44 Cómo reimprimir tu cartilla de vacunación IMSS en línea si la perdiste: guía paso a paso
17:59 Beca de transporte para universitarios 2026 en CDMX: de cuánto es el apoyo, requisitos y fecha de registro
17:47 ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
Tendencia
1
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
2
Futbol Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"
3
Opinión El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta
4
Contra Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos
5
Opinión Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite
6
Futbol Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”
Te recomendamos
Cierres en Periférico Norte 2026: tramos bloqueados, alternativas viales y cómo afectará la movilidad
Contra
16/02/2026
Cierres en Periférico Norte 2026: tramos bloqueados, alternativas viales y cómo afectará la movilidad
Varias parejas contrajeron matrimonio en el Estadio de los Bravos de Juárez | IMAGO7
Empelotados
16/02/2026
Aficionados de Bravos aprovechan San Valentín y realizan boda colectiva en el Estadio Olímpico
Miami apunta a hacer más movimientos tras la salida de Tyreek Hill | AP
NFL
16/02/2026
Dolphins inician reconstrucción y planean varios recortes importantes
CFE, ICA y Gobierno de CDMX supervisan sistema eléctrico del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026
Contra
16/02/2026
CFE, ICA y Gobierno de CDMX supervisan sistema eléctrico del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026
Erick Torres habló sobre el gran momento que vive Armando González | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
Erick 'Cubo' Torres festeja el gran momento de la Hormiga González: 'demostró de lo que somos capaces'
Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP
Futbol
16/02/2026
"Girona se lo ha merecido": Hansi Flick fue autocrítico tras derrota de Barcelona en LaLiga