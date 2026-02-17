Erick 'Cubo' Torres festeja el gran momento de la Hormiga González: 'demostró de lo que somos capaces'

El futbolista mexicano e ídolo de Armando 'Hormiga' González, Erick 'Cubo' Torres, ha expresado su admiración por nuevo goleador del Guadalajara. Torres lo calificó como una figura clave para el porvenir del balompié nacional y festejó el buen momento que está viviendo en la Liga MX.

González se ha convertido en un referente en el esquema de Gabriel Milito. En sus dos torneos bajo el mando del argentino, la Hormiga ya acumula 17 anotaciones en 24 partidos disputados, siendo uno de los más grandes goleadores en el futbol mexicano.

En su último partido, el delantero del Rebaño Sagrado, marcó el único tanto en la victoria ante América en el Clásico Nacional. González homenajeó al Cubo al festejar tal y como lo hacía el ahora delantero de Municipal Liberia.

Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7

Elogia el momento del delantero

Es este buen momento el que ha destacado Erick Torres. El exgoleador de Chivas, Pumas y Cruz Azul, aseguró que está muy contento por el título de goleo de la Hormiga el torneo pasado especialmente "que haya sido de Chivas, porque soy chiva de hueso colorado".

Para el Cubo, el éxito de González 'un golpe de autoridad de lo que mexicano puede hacer. (González) demostró que somos capaces de competirle a los extranjeros'.

Hormiga González celebra su gol ante América | MEXSPORT

Un llamado a la competencia interna

Más allá de su alegría por el logro de un canterano rojiblanco, Torres espera que el éxito de González inspire a otros atacantes mexicanos a dar un paso al frente. Considera que una mayor competencia por el puesto de centro delantero beneficiaría directamente a la Selección Mexicana, elevando el nivel ofensivo del equipo nacional.

"Ojalá que vengan muchos más; es el futuro del futbol mexicano y está levantando la mano. Si hay un campeón de goleo de Pumas, Tigres o Cruz Azul, le cae muy bien a la Selección, al país y a la Liga MX. Ojalá que salgan muchos centro delanteros más porque los necesitamos", comentó en entrevista para el Universal.

Cubo Torres celebra un gol con AD Municipal Liberia | IG @admliberia

Los consejos para el joven goleador

A pesar del gran momento que vive la Hormiga, Torres enfatizó la necesidad de que el joven jugador reciba una buena orientación para no desviarse y poder consolidar su carrera.