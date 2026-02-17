Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Liga MX: Los mejores inicios perfectos de la historia

Chivas festeja con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional. l IMAGO7
Mario Hernández 18:46 - 16 febrero 2026
Chivas se une a los arranques inmaculados más prolongados del campeonato mexicano y todavía está en carrera de ir por el récord

El inicio perfecto de Chivas de seis triunfos consecutivos en igual número de partidos en este Clausura 2026, es uno de los más dominantes en la historia del campeonato mexicano, donde sólo cuatro equipos han logrado tal hito e incluso el Rebaño presume de hacerlo por partida doble.

Desde la temporada 1943-44, considerada como el inicio de la época profesional, solamente Irapuato, Zacatepec, América y Guadalajara han logrado tal racha, siendo la escuadra tapatía la única en conseguirla en la era de los torneos cortos (1996).

El récord es rojiblanco

De hecho, Chivas ostenta la mejor marca con ocho victorias en fila, en el Bicentenario 2010 bajo el mando de José Luis Real y con la dupla en el ataque de Omar Bravo y Chicharito Hernández y se mantiene en camino para igualarla o superarla en este mismo certamen.

El Rebaño festeja un gol contra Pachuca en la Jornada 1 de este torneo. l IMAGO7

Irapuato, pionero

El primer equipo en lograr lo 6 de 6 fue la Trinca Fresera, en la campaña 1956-57, cuando vencieron de manera seguida a Tampico (1-3), Cuautla (3-0), Atlas (0-3), Necaxa (3-1), Monterrey (1-2) y Oro (1-0), antes de caer con Atlante (2-1), para concluir en el quinto puesto de la tabla general.

Zacatepec le siguió

De inmediato, en la siguiente temporada (1957-58), Zacatepec repitió la gesta, al doblegar al Atlante (1-0), Cuautla (0-2), Oro (4-2), Morelia (0-2), Atlas (2-0) y América (1-2), hasta empatar con el León (0-0), en la Jornada 7; este comienzo catapultó a los Cañeros hasta el título de Liga.

Guadalajara logró su tercera victoria de este torneo contra Querétaro. l IMAGO7

América se enfiló al título

Ocho años después, fue turno del América, que venció en fila al Atlas (2-0), Morelia (3-5), Cruz Azul (4-1), Atlante (0-2), Irapuato (0-2) y León (2-0), hasta perder con el Rebaño (2-0); sin embargo, al final levantó la corona.

El América Campeón de la 1965-66. l MEXSPORT

El Rebaño impone marca 45 años después

Tuvieron que pasar 45 años para que dicha marca, no sólo se igualara, sino que se rompiera. Chivas en el Bicentenario 2010 tuvo un inicio vertiginoso al doblegar a Toluca (3-1), Tigres (1-3), Tecos (3-2), Querétaro (0-2), Atlante (2-0), Pachuca (0-1), Puebla (3-2) y San Luis (2-0), antes de ser goleados por Jaguares (4-0). El equipo del 'Güero' Real se fue desinflando en la recta final del certamen y fue eliminado de inmediato en Cuartos de Final a manos de Monarcas.

Guadalajara impuso la marca de 8 triunfos en fila de inicio en el Bic. 2010. l MEXSPORT

Por partida doble

Nadie en 16 años pudo lograr el 6 e 6 hasta que en este Clausura 2026, el Rebaño, de Gabriel Milito, lo ha consumado con victorias cronológicas sobre Pachuca (2-0), Juárez (0-1), Querétaro (2-1), Atlético de San Luis (2-3), Mazatlán (1-2) y América (1-0) y tiene la oportunidad para igualar su propio récord o establecer uno nuevo en sus siguiente cotejos contra Cruz Azul, Toluca y León.

La 'Hormiga' González anotó el gol del triunfo en el reciente Clásico Nacional. l IMAGO7

Los inicios perfectos en la Liga

TRIUNFOS

EQUIPO

TEMPORADA

DESTINO

8

Chivas

Bic. 2010

Cuartos de Final

6

Irapuato

1956-57

Quinto lugar

6

Zacatepec

1957-58

Campeón

6

América

1965-66

Campeón

6

Chivas

Cla. 2026

¿?

