Futbol

Liga MX: Así quedó la Tabla General de la Jornada 6 del Clausura 2026

Chivas festeja con su gente tras ganar el Clásico Nacional | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 20:20 - 15 febrero 2026
Enlace copiado
Las Chivas lideran con 18 unidades al catapultar su sexto triunfo al hilo

Las Chivas Rayadas del Guadalajara siguen intratables; los rojiblancos sellaron su sexto triunfo al hilo para seguir en lo más alto de la tabla de clasificación tras seis fechas en el Clausura 2026 de la Liga MX con 18 unidades, con ventaja de cinco con su más cercano perseguidor los Cruz Azul.

El Rebaño derrotó 1-0 al América y se adueñó del Clásico Nacional, poniendo fin a una sequía de nueve años sin vencer a su acérrimo rival en temporada regular como local en la Liga MX, gracias al solitario gol de la 'Hormiga' González. 

Gol de Armando 'Hormiga' González | IMAGO7

Pumas, que pese a todas las críticas se había colocado en el segundo puesto tras vencer al Puebla en el arranque de la jornada. Los universitarios sufrieron pero con determinación lograron remontar un adversa desventaja de dos goles para llevarse los tres puntos al dejar el marcador 3-2.

El equipo dirigido por Efraín Juárez le da vuelta a la hoja a la eliminación sufrida en la Concacaf Champions Cup ante San Diego a media semana. El consuelo de Universidad Nacional es la Liga MX, donde marcha invicto tras seis fechas disputadas y llegaron a 12 unidades superando al actual campeón por diferencia de goles.

Momentos del Pumas vs Puebla | IMAGO7

En el cuarto sitio aparece Toluca, quien hizo lo propio y derrotó a Tijuana. Los Tuzos regresaron al Estadio Hidalgo con autoridad y se impusieron 3-1 Atlas en un duelo vibrante que confirmó el buen momento de los Tuzos en el Clausura 2026 de la Liga MX para llegar a 11 puntos. 

Acciones del partido Toluca vs Tijuana | IMAGO7

Rayados de Monterrey se ubicaron en el sexto puesto. Los de Torrent consiguieron su primer triunfo en casa del torneo tras imponerse a León por la mínima, Sergio Canales apareció para conectar de cabeza y vencer al guardameta esmeralda para el 1-0.

El sótano

Aunque no muchos creían que sucedería de esta manera, Mazatlán sumó sus primeros puntos en el torneo al vencer a Santos LAguna como visitante; con esto, los laguneros son el último lugar, siendo parte de otro torneo para el olvido.

