Basquetbol

Barack Obama asiste al All-Star Game de la NBA y se lleva los reflectores

Devin Booker interactúa con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el All-Star Game de la NBA | AP
David Torrijos Alcántara 21:11 - 15 febrero 2026
El expresidente de los Estados Unidos acaparó las miradas de todos los asistentes al evento

El Juego de Estrellas de la NBA se transformó este domingo en el epicentro del talento y la cultura deportiva mundial desde el Intuit Dome. La cita anual no solo reunió a los mejores basquetbolistas del planeta, sino que atrajo a figuras públicas de enorme relevancia internacional.

Michelle Obama y Barack Obama en el NBA All-Star Game | AP

¿Qué reacción provocó la asistencia de Obama al NBA All-Star Game?

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y la ex primera dama, Michelle Obama, acapararon las miradas de todos los asistentes al evento. Esta nota previa destaca cómo su presencia, junto a la leyenda Julius Erving, elevó el prestigio de una jornada marcada por la competitividad.

La liga implementó un formato novedoso que enfrenta a dos equipos estadounidenses contra un combinado del resto del mundo en un torneo relámpago. Barack Obama aprovechó su intervención en la transmisión de NBC para elogiar el esfuerzo renovado que han mostrado los jugadores en la duela.

"Había mucha preocupación por la falta de entrega en el All-Star Game", comentó el exmandatario durante una charla con Reggie Miller. Para el reconocido aficionado al baloncesto, la rivalidad entre locales y extranjeros ha inyectado la intensidad que el espectáculo tanto requería.

Equipos como los Phoenix Suns, los Milwaukee Bucks y la propia cuenta oficial de la NBA compartieron con orgullo imágenes de la visita presidencial. Las redes sociales de las franquicias celebraron que figuras de tal calibre se involucren activamente en la máxima fiesta del deporte ráfaga.

Obama durante el All-Star Game de la NBA | AP

Amor de Obama por la NBA

Barack Obama siempre ha sido un entusiasta del basquetbol, compartiendo sus predicciones para las finales o llenando sus cuadros para el torneo universitario NCAA. Su validación del nuevo sistema de competencia refuerza la estrategia de la liga por recuperar el interés del público global.

El experimento de este año incluye un pequeño certamen entre tres equipos antes de definir al campeón en un duelo final de alta tensión. La energía en las gradas confirmó que el cambio de reglas ha surtido efecto, motivando a las estrellas a defender su prestigio nacional.

La presencia de los Obama en primera fila simboliza la unión entre el poder político, la cultura y la pasión por el deporte en Norteamérica. El fin de semana de las estrellas cierra con una nota de autoridad gracias al respaldo de quienes entienden el juego como un motor social.

Michelle Obama y Barack Obama en el NBA All-Star Game | AP
NBA
