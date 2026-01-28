Giannis Antetokounmpo apunta a dejar Milwaukee previo al cierre de agencia libre

El futuro de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks se encuentra bajo una creciente incertidumbre a medida que se aproxima la fecha límite de cambios del 5 de febrero en la NBA. De acuerdo con diversas fuentes, el dos veces Jugador Más Valioso ha comunicado a la organización desde hace varios meses que considera que ha llegado el momento de separarse tras más de 12 años con la franquicia, lo que ha provocado que distintos equipos ya presenten ofertas formales.

Los Bucks, que actualmente tienen marca de 18-27 y ocupan el duodécimo puesto de la Conferencia Este, han mostrado una mayor disposición a escuchar propuestas por su principal figura. No obstante, Milwaukee ha señalado a los equipos interesados que no existe prisa por concretar un movimiento inmediato y que la franquicia está dispuesta a esperar hasta la temporada baja si no se cumplen sus expectativas. Al extender el proceso hasta el verano, el equipo también podría acceder a mejores activos de cara al draft de junio.

Giannis Antetokounmpo festeja una anotación de los Bucks | TWITTER @BUCKS

Un contrato clave

Antetokounmpo, de 31 años, podrá firmar una extensión supermáxima de cuatro años y 275 millones de dólares a partir del 1 de octubre. En caso de no hacerlo, tendría la opción de convertirse en agente libre sin restricciones en la temporada baja de 2027. Dado que la próxima campaña sería, en términos prácticos, el último año garantizado de su contrato, su capacidad para influir en un posible cambio ha aumentado de forma considerable.

Antetokounmpo además se ha visto afectado por la lesiones durante la temporada 2025-26. El alero se perderá varias semanas tras sufrir una distensión en la pantorrilla derecha, la misma lesión que ya lo mantuvo fuera 24 días en diciembre. Además, estuvo ausente 11 días en noviembre por una distensión en la ingle, razón por la cual quizá también los Bucks busquen un cambio en su plantilla.

Le han afectado las lesiones

En lo individual, el griego promedia 28.0 puntos, 10.0 rebotes y 5.6 asistencias en 29.2 minutos por partido, liderando la NBA en puntos por minuto y con un 64.5% en tiros de campo, el más alto registrado para un jugador que anota al menos 25 puntos por encuentro.

Diez veces All-Star, campeón de la NBA en 2021 y líder histórico de los Bucks en las principales categorías estadísticas, Antetokounmpo ha dejado claro en conversaciones privadas que mantiene un fuerte vínculo con la ciudad y la franquicia.