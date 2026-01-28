Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Basquetbol

Giannis Antetokounmpo apunta a dejar Milwaukee previo al cierre de agencia libre

Giannis Antetokounmpo dejaría a los Bucks
Giannis Antetokounmpo apunta a dejar a los Bucks
Rafael Trujillo 15:36 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El dos veces MVP de la NBA estaría dispuesto a dejar a los Bucks

El futuro de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks se encuentra bajo una creciente incertidumbre a medida que se aproxima la fecha límite de cambios del 5 de febrero en la NBA. De acuerdo con diversas fuentes, el dos veces Jugador Más Valioso ha comunicado a la organización desde hace varios meses que considera que ha llegado el momento de separarse tras más de 12 años con la franquicia, lo que ha provocado que distintos equipos ya presenten ofertas formales.

Los Bucks, que actualmente tienen marca de 18-27 y ocupan el duodécimo puesto de la Conferencia Este, han mostrado una mayor disposición a escuchar propuestas por su principal figura. No obstante, Milwaukee ha señalado a los equipos interesados que no existe prisa por concretar un movimiento inmediato y que la franquicia está dispuesta a esperar hasta la temporada baja si no se cumplen sus expectativas. Al extender el proceso hasta el verano, el equipo también podría acceder a mejores activos de cara al draft de junio.

Giannis Antetokounmpo festeja una anotación de los Bucks | TWITTER @BUCKS

Un contrato clave

Antetokounmpo, de 31 años, podrá firmar una extensión supermáxima de cuatro años y 275 millones de dólares a partir del 1 de octubre. En caso de no hacerlo, tendría la opción de convertirse en agente libre sin restricciones en la temporada baja de 2027. Dado que la próxima campaña sería, en términos prácticos, el último año garantizado de su contrato, su capacidad para influir en un posible cambio ha aumentado de forma considerable.

Antetokounmpo además se ha visto afectado por la lesiones durante la temporada 2025-26. El alero se perderá varias semanas tras sufrir una distensión en la pantorrilla derecha, la misma lesión que ya lo mantuvo fuera 24 días en diciembre. Además, estuvo ausente 11 días en noviembre por una distensión en la ingle, razón por la cual quizá también los Bucks busquen un cambio en su plantilla.

Le han afectado las lesiones

En lo individual, el griego promedia 28.0 puntos, 10.0 rebotes y 5.6 asistencias en 29.2 minutos por partido, liderando la NBA en puntos por minuto y con un 64.5% en tiros de campo, el más alto registrado para un jugador que anota al menos 25 puntos por encuentro.

Diez veces All-Star, campeón de la NBA en 2021 y líder histórico de los Bucks en las principales categorías estadísticas, Antetokounmpo ha dejado claro en conversaciones privadas que mantiene un fuerte vínculo con la ciudad y la franquicia.

Está entre los mejores de la NBA
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NBA NBA
Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal