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El intimo momento con beso incluido de Cristian Castro y Julio César Chávez: "Mirarte es lo más lindo"
Se juntaron dos de los mexicanos más famosos en la historia, aunque ambos en dos ámbitos distintos: la música y el boxeo. Julio César Chávez acudió al concierto de Cristian Castro, en donde se le pudo ver bastante contento y disfrutando de las canciones del 'Gallito Feliz'.
Sin embargo, no solo ha aparecido el más grande boxeador mexicano en el recital, también ha protagonizado un momento muy emotivo entre ambas figuras.
Encuentro de leyendas
La esposa de Julio César Chávez, Myriam Escobar, compartió en sus redes sociales algunas imágenes y videos de su presencia en el concierto junto a su marido. El posteo fue acompañado de la frase: "Que les digo, yo feliz".
El momento más importante que Escobar pudo grabar fue cuando 'El Gran Campeón Mexicano' se acercó al escenario para que Castro pudiera platicar con él. "Mirarte es lo más lindo, gracias", fue la frase con la que Cristian vivió el momento con el boxeador mexicano, además de darle un beso en la mano para despedirse.
Ya de regreso en sus lugares, el matrimonio disfrutó de la puesta en escena; algunos de los presentes también buscaron convivir con Chávez, simulando los golpes que daba en el ring, pero todo acompañado de mucha felicidad.
El Gran Campeón regresa a los cuadriláteros
La próxima visita de Julio César Chávez a Puebla tendrá un momento especial cuando el legendario boxeador mexicano participe en una pelea de exhibición con el gobernador Alejandro Armenta, un evento que surgió a partir de una invitación directa del propio mandatario. Armenta confirmó la noticia mediante un video en redes sociales, donde explicó que la iniciativa también responde a la enorme afición que el excampeón mundial mantiene en Puebla, México y el extranjero.
El gobernador señaló que este tipo de combates de exhibición tienen un objetivo social importante, ya que buscan visibilizar la lucha contra las adicciones, particularmente contra la drogadicción y el alcoholismo. Esta causa ha sido impulsada por el propio Chávez en los últimos años, luego de su proceso personal de rehabilitación.
Durante su visita a la entidad, el histórico campeón también participará en la inauguración de las casonas restauradas frente al Parián, un proyecto que surgió tras una recomendación que el boxeador hizo durante una visita previa, cuando comentó que el lugar lucía atractivo pero que sus fachadas necesitaban mejoras. Armenta incluso reveló que la idea del combate surgió en el contexto de la próxima edición de la feria local y adelantó que se contempla invitar a otro boxeador reconocido, como Jorge “El Travieso” Arce, para participar en una función especial que combine espectáculo deportivo y mensaje social.