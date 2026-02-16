Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nicolás Larcamón elogia a Tigres tras triunfo de Cruz Azul

Larcamón saludando a Guido Pizarro l IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:44 - 15 febrero 2026
El estratega de La Máquina también habló sobre Chivas, su próximo rival

Tras la victoria ante Tigres UANL, el director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, destacó que el encuentro ante los felinos representa un parámetro importante en la construcción del equipo para las siguientes fechas de la Liga MX.

“Yo creo que hoy también es parámetro (Tigres). El desarrollo del partido de hoy nos sirve como parámetro y son parámetros que son relativos, que el futbol semana a semana va oscilando y podés ir encontrando ese nivel de rendimiento pretendido”, explicó.

Larcamón en el área técncia celebrando el gol de Cruz Azul ante Tigres l IMAGO7

¿Qué dijo sobre Chivas?

Con la mira puesta en el duelo del próximo fin de semana ante Club Deportivo Guadalajara, el entrenador recordó que tiempo atrás reconoció públicamente el nivel del conjunto rojiblanco, declaraciones que en su momento generaron debate.

“Casualmente fui yo el que en su momento dije que eran las mejores Chivas que había enfrentado y varios de ustedes me trataron como ‘¿qué está diciendo Larcamón?’”, dijo el estratega en conferencia de prensa. 

“Era el reconocimiento a un trabajo que quizás en ese tiempo no venía teniendo resultados y que después fue encontrando merecidamente el rendimiento y los resultados en favor”, afirmó Larcamón que ha puesto a La Máquina como segundos de la tabla de clasificación.

Chivas festeja victoria ante América, Clausura 2026 | IMAGO7

Larcamón se seborea duelo ante Milito 

También destacó sus antecedentes frente al técnico rojiblanco, Gabriel Milito, con quien ha protagonizado enfrentamientos en Chile, Brasil y México y ahora será un partido viibrante eb la próxima fecha. 

“Somos dos entrenadores que intencionamos protagonismo, que intencionamos agresividad, y bueno, va a haber un poco de todo eso, así que va a ser un partidazo”, sentenció tras el triunfo cosechado con la ley de ex catapultada por Nico Ibáñez.

Nico Ibáñez celebrando con Larcamón l IMAGO7

Al minuto 60’, apareció Ibáñez para aplicar la ley del ex. El atacante no perdonó frente a su antiguo equipo y celebró efusivamente junto a sus compañeros y el cuerpo técnico para poner en ese momento el 2-0 en el Cuauhtémoc. 

