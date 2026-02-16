Liga MX: André Jardine perdió el toque con América en los Clásicos
Con la reciente derrota ante Chivas, se agudizó la crisis de André Jardine con América en los Clásicos contra sus acérimos rivales, pues el técnico brasileño ahora apenas suma tres triunfos en los recientes 13 enfrentamientos contra Guadalajara, Cruz Azul y Pumas en cualquier tipo de competencia oficial y amistosos.
Y es que desde su llegada al Nido, el 16 de junio de 2023, el timonel brasileño registró un inicio perfecto en esta clases de duelos, para alegría de todo el americanismo, con siete triunfos consecutivos.
Después vinó un periodo de altibajos para las Águilas, pero aún con saldo positivo de seis triunfos, tres empates y tres derrotas, en 12 encuentros, lapso donde además se consumó el Tricampeoanto de Liga, con Guadalajara y La Máquina como escalones en la Liguilla rumbo al título.
Apenas tres triunfos
Sin embargo, prácticamente en el último año, parece que al sudamericano ya se le esfumó la magia, con apenas tres victorias, 2-1 sobre Cruz Azul, en la Vuelta de Semifinales del Clausura 2025, 4-0 contra el Rebaño, en la Vuelta de Octavos de Final de la Concacaf, y 4-1 ante Pumas, en la Jornada 11 del Apertura 2025, el resto son cuatro empates y seis descalabros.
El balance general de Jardine con América en los Clásicos aún le favorece, con 16 victorias, ocho igualadas y 11 derrotas, en 35 confrontaciones.
André Jardine en Clásicos:
TORNEO
CLÁSICO
TIPO
RESULTADO
Joven
Amistoso
América 3-1 Cruz Azul
Ape. 2023
Joven
Liga
Cruz Azul 2-3 América
Ape. 2023
Nacional
Liga
América 4-0 Chivas
Ape. 2023
Capitalino
Liga
América 1-0 Pumas
Nacional
Amistoso
América 2-0 Chivas
Cla. 2024
Joven
Liga
América 1-0 Cruz Azul
Concacaf 2024
Nacional
OF-I
Chivas 0-3 América
Concacaf 2024
Nacional
OF-V
América 2-3 Chivas
Cla. 2024
Nacional
Liga
Chivas 0-0 América
Joven
Amistoso
Cruz Azul 3-2 América
Cla. 2024
Capitalino
Liga
Pumas 2-1 América
Cla. 2024
Nacional
SF-I
Chivas 0-0 América
Cla. 2024
Nacional
SF-V
América 1-0 Chivas
Cla. 2024
Joven
F-I
Cruz Azul 1-1 América
Cla. 2024
Joven
F-V
América 1-0 Cruz Azul
Ape. 2024
Joven
Liga
Cruz Azul 4-1 América
Ape. 2024
Nacional
Liga
América 1-0 Chivas
Ape. 2024
Capitalino
Liga
América 0-1 Pumas
Nacional
Amistoso
América 2-0 Chivas
Ape. 2024
Joven
SF-I
América 0-0 Cruz Azul
Ape. 2024
Joven
SF-V
Cruz Azul 3-4 América
Cla. 2025
Capitalino
Liga
Pumas 0-2 América
Concacaf 2025
Nacional
OF-I
Chivas 1-0 América
Cla. 2025
Nacional
Liga
Chivas 0-0 América
Concacaf 2025
Nacional
OF-V
América 3-0 Chivas
Concacaf 2025
Joven
CF-I
América 0-0 Cruz Azul
Concacaf 2025
Joven
CF-V
Cruz Azul 2-1 América
Cla. 2025
Joven
Liga
América 0-0 Cruz Azul
Cla. 2025
Joven
SF-I
Cruz Azul 1-0 América
Cla. 2025
Joven
SF-V
América 2-1 Cruz Azul
Ape. 2025
Nacional
Liga
América 1-2 Chivas
Ape. 2025
Capitalino
Liga
América 4-1 Pumas
Nacional
Amistoso
América 1-1 Chivas
Ape. 2025
Joven
Liga
Cruz Azul 2-1 América
Cla. 2026
Nacional
Liga
Chivas 1-0 América
