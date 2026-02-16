Liga MX: André Jardine perdió el toque con América en los Clásicos

Con la reciente derrota ante Chivas, se agudizó la crisis de André Jardine con América en los Clásicos contra sus acérimos rivales, pues el técnico brasileño ahora apenas suma tres triunfos en los recientes 13 enfrentamientos contra Guadalajara, Cruz Azul y Pumas en cualquier tipo de competencia oficial y amistosos.

Jardine llegó al América en junio de 2023. | IMAGO7

Y es que desde su llegada al Nido, el 16 de junio de 2023, el timonel brasileño registró un inicio perfecto en esta clases de duelos, para alegría de todo el americanismo, con siete triunfos consecutivos.

Después vinó un periodo de altibajos para las Águilas, pero aún con saldo positivo de seis triunfos, tres empates y tres derrotas, en 12 encuentros, lapso donde además se consumó el Tricampeoanto de Liga, con Guadalajara y La Máquina como escalones en la Liguilla rumbo al título.

Jardine festeja con sus dirigidos el título del Apertura 2024. | MEXSPORT

Apenas tres triunfos

Sin embargo, prácticamente en el último año, parece que al sudamericano ya se le esfumó la magia, con apenas tres victorias, 2-1 sobre Cruz Azul, en la Vuelta de Semifinales del Clausura 2025, 4-0 contra el Rebaño, en la Vuelta de Octavos de Final de la Concacaf, y 4-1 ante Pumas, en la Jornada 11 del Apertura 2025, el resto son cuatro empates y seis descalabros.

El balance general de Jardine con América en los Clásicos aún le favorece, con 16 victorias, ocho igualadas y 11 derrotas, en 35 confrontaciones.

André Jardine en Clásicos: