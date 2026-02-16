Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: André Jardine perdió el toque con América en los Clásicos

El técnico del América André Jardine, en un duelo de Liga | IMAGO7
Mario Hernández 20:03 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Después de un inicio dominante contra sus acérrimos rivales, el DT americanista extravió la magia, pues ahora sólo suma tres triunfos en sus recientes 13 duelos

Con la reciente derrota ante Chivas, se agudizó la crisis de André Jardine con América en los Clásicos contra sus acérimos rivales, pues el técnico brasileño ahora apenas suma tres triunfos en los recientes 13 enfrentamientos contra Guadalajara, Cruz Azul y Pumas en cualquier tipo de competencia oficial y amistosos.

Jardine llegó al América en junio de 2023. | IMAGO7

Y es que desde su llegada al Nido, el 16 de junio de 2023, el timonel brasileño registró un inicio perfecto en esta clases de duelos, para alegría de todo el americanismo, con siete triunfos consecutivos.

Después vinó un periodo de altibajos para las Águilas, pero aún con saldo positivo de seis triunfos, tres empates y tres derrotas, en 12 encuentros, lapso donde además se consumó el Tricampeoanto de Liga, con Guadalajara y La Máquina como escalones en la Liguilla rumbo al título.

Jardine festeja con sus dirigidos el título del Apertura 2024. | MEXSPORT

Apenas tres triunfos

Sin embargo, prácticamente en el último año, parece que al sudamericano ya se le esfumó la magia, con apenas tres victorias, 2-1 sobre Cruz Azul, en la Vuelta de Semifinales del Clausura 2025, 4-0 contra el Rebaño, en la Vuelta de Octavos de Final de la Concacaf, y 4-1 ante Pumas, en la Jornada 11 del Apertura 2025, el resto son cuatro empates y seis descalabros.

El balance general de Jardine con América en los Clásicos aún le favorece, con 16 victorias, ocho igualadas y 11 derrotas, en 35 confrontaciones.

André Jardine en Clásicos:

TORNEO

CLÁSICO

TIPO

RESULTADO


Joven

Amistoso

América 3-1 Cruz Azul

Ape. 2023

Joven

Liga

Cruz Azul 2-3 América

Ape. 2023

Nacional

Liga

América 4-0 Chivas

Ape. 2023

Capitalino

Liga

América 1-0 Pumas


Nacional

Amistoso

América 2-0 Chivas

Cla. 2024

Joven

Liga

América 1-0 Cruz Azul

Concacaf 2024

Nacional

OF-I

Chivas 0-3 América

Concacaf 2024

Nacional

OF-V

América 2-3 Chivas

Cla. 2024

Nacional

Liga

Chivas 0-0 América


Joven

Amistoso

Cruz Azul 3-2 América

Cla. 2024

Capitalino

Liga

Pumas 2-1 América

Cla. 2024

Nacional

SF-I

Chivas 0-0 América

Cla. 2024

Nacional

SF-V

América 1-0 Chivas

Cla. 2024

Joven

F-I

Cruz Azul 1-1 América

Cla. 2024

Joven

F-V

América 1-0 Cruz Azul

Ape. 2024

Joven

Liga

Cruz Azul 4-1 América

Ape. 2024

Nacional

Liga

América 1-0 Chivas

Ape. 2024

Capitalino

Liga

América 0-1 Pumas


Nacional

Amistoso

América 2-0 Chivas

Ape. 2024

Joven

SF-I

América 0-0 Cruz Azul

Ape. 2024

Joven

SF-V

Cruz Azul 3-4 América

Cla. 2025

Capitalino

Liga

Pumas 0-2 América

Concacaf 2025

Nacional

OF-I

Chivas 1-0 América

Cla. 2025

Nacional

Liga

Chivas 0-0 América

Concacaf 2025

Nacional

OF-V

América 3-0 Chivas

Concacaf 2025

Joven

CF-I

América 0-0 Cruz Azul

Concacaf 2025

Joven

CF-V

Cruz Azul 2-1 América

Cla. 2025

Joven

Liga

América 0-0 Cruz Azul

Cla. 2025

Joven

SF-I

Cruz Azul 1-0 América

Cla. 2025

Joven

SF-V

América 2-1 Cruz Azul

Ape. 2025

Nacional

Liga

América 1-2 Chivas

Ape. 2025

Capitalino

Liga

América 4-1 Pumas


Nacional

Amistoso

América 1-1 Chivas

Ape. 2025

Joven

Liga

Cruz Azul 2-1 América

Cla. 2026

Nacional

Liga

Chivas 1-0 América

Últimos videos
Lo Último
21:50 Nicolás Larcamón responde a Ángel Correa sobre el estadio: "Donde juguemos somos reconocibles"
21:31 El Grande Americano lanza fuerte mensaje al 'Original' Grande Americano: "Aquí cruzaste la línea, cabr*n"
21:11 Barack Obama asiste al All-Star Game de la NBA y se lleva los reflectores
20:47 ¿Se queda Maxx Crosby? Las Vegas Raiders nombran a Rob Leonard como su nuevo Coordinador Defensivo
20:44 Nicolás Larcamón elogia a Tigres tras triunfo de Cruz Azul
20:24 Kim Rodríguez es reconocida por América Femenil al llegar a 150 partidos jugados
20:20 Liga MX: Así quedó la Tabla General de la Jornada 6 del Clausura 2026
20:18 ¡A lo Anselmi! Así fue el eufórico festejo de Larcamón tras victoria del Cruz Azul sobre Tigres
20:12 Bad Bunny posa con camiseta de River Plate en medio de presentaciones en Argentina
20:03 Liga MX: André Jardine perdió el toque con América en los Clásicos
Tendencia
1
Contra ¿Sancionan a escuelas por aceptar a hijos de narcos? Esta es la verdadera historia
2
Contra ¡Otra vez! Activan Contingencia Ambiental y endurecen Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 16 de febrero
3
Futbol ¡Con Ley del Ex incluida! Cruz Azul vence a Tigres en un gran partido dominical
4
Futbol Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
5
Contra ¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
6
Futbol Chivas, el primer equipo con paso perfecto en seis jornadas en 16 años
Te recomendamos
Nicolás Larcamón responde a Ángel Correa sobre el estadio: "Donde juguemos somos reconocibles"
Futbol
15/02/2026
Nicolás Larcamón responde a Ángel Correa sobre el estadio: "Donde juguemos somos reconocibles"
El Grande Americano lanza fuerte mensaje al 'Original' Grande Americano: "Aquí cruzaste la línea, cabr*n"
Lucha
15/02/2026
El Grande Americano lanza fuerte mensaje al 'Original' Grande Americano: "Aquí cruzaste la línea, cabr*n"
Barack Obama asiste al All-Star Game de la NBA y se lleva los reflectores
Basquetbol
15/02/2026
Barack Obama asiste al All-Star Game de la NBA y se lleva los reflectores
¿Se queda Maxx Crosby? Las Vegas Raiders nombran a Rob Leonard como su nuevo Coordinador Defensivo
NFL
15/02/2026
¿Se queda Maxx Crosby? Las Vegas Raiders nombran a Rob Leonard como su nuevo Coordinador Defensivo
Nicolás Larcamón elogia a Tigres tras triunfo de Cruz Azul
Futbol
15/02/2026
Nicolás Larcamón elogia a Tigres tras triunfo de Cruz Azul
Kim Rodríguez es reconocida por América Femenil al llegar a 150 partidos jugados
Futbol
15/02/2026
Kim Rodríguez es reconocida por América Femenil al llegar a 150 partidos jugados